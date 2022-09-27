一年一度即將展開的電競盛事2022英雄聯盟「世界大賽」，在墨西哥及美國當地日期9/29～11/5隆重登場，這絕對是電競迷也是運彩迷不可錯過的重要賽事，為期一個多月的世界大賽本屆到底誰能奪冠，大家可以買張運彩猜一猜，從「入圍賽」開始台灣運彩就會全面提供多種玩法，希望大家會喜歡。

2022英雄聯盟「世界大賽」誰能奪冠

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

本屆「世界大賽」總共有24支隊伍參賽，其中12支戰績較佳的隊伍已優先取得「小組賽」(10/7～10/16)的資格；其餘12支則須先在「入圍賽」(9/29～10/4) 廝殺一番爭取晉級資格，分成2組，每組6隊，共取4隊進入「小組賽」，加上原已取得小組賽資格的12支隊伍，共16支，分4組，每組4隊取前2名進入8強「淘汰賽」(10/20～10/23)，4隊獲勝方進入4強「準決賽」(10/29～10/30)，2隊獲勝方進入冠亞軍「總決賽」(11/5)，這次台灣有2個戰隊參賽，其中CFO戰隊(中信飛牡蠣)以太平洋 PCS 夏季賽冠軍的成績直接進入「小組賽」，另1個BYG戰隊則是以太平洋 PCS 夏季賽第2名的成績取得「入圍賽」的參賽資格，喜歡電競的朋友們可以一起來為CFO及BYG加油。

英雄聯盟-世界大賽預定賽程

台灣CFO戰隊

台灣BYG戰隊-

整個「世界大賽」共將進行89場，其中「入圍賽」分為A、B 2組，每組BO1(註1) 15場、BO5(註2) 4場，合計34場；「小組賽」分為4組，每組BO1 12場，共48場；加上8強「淘汰賽」4場、4強「準決賽」2場以及冠亞軍「總決賽」1場，合計89場比賽。

英雄聯盟世界大賽賽制說明

英雄聯盟世界大賽近10年來的冠軍以韓國的6次最多，其次是中國的3次，我們台灣則有1次，上一屆2021的冠軍是由中國的EDG奪得，本屆24支隊伍誰能奪冠，大家可以買張運彩「冠軍」猜一猜，其他還有不讓分、讓分、大小、正確比數、單局不讓分及特別項目等多種玩法，希望喜歡電競的朋友們從「入圍賽」(9/29)就可以開始一起加入運彩投注的行列。 (註1)：1局決勝負 (註2)：5局3勝制

近10年英雄聯盟「世界大賽」奪冠隊伍