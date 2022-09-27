俄烏戰爭持續膠著，歐盟也沒有停下與俄羅斯的對抗，普丁將能源「武器化」加深彼此的隔閡，即使歐盟政府有信心渡過冬季，但分析師提醒，如果今年冬天出現極端氣候，歐盟的處境將岌岌可危，對普丁而言，長久下來「能源武器」的影響力會被削弱，天氣可說是扭轉狀況的關鍵。

美國政治雜誌Politico報導，過去一年來，普丁透過降低能源供應量來反擊歐洲，嚴重打擊該區的經濟發展，但隨著時間拉長，市場對於普丁的威脅也逐漸鈍化。

歐洲自由貿易協會與挪威政府前顧問、經濟學家Aslak Berg說，「俄羅斯發動的能源攻擊造成歐洲很大的經濟損失，但這種事情你只能做一次，隨著時間推移，這種痛苦會減弱，市場會逐漸找到其他天然氣、能源。」

能源諮詢機構Wood Mackenzie分析師Kateryna Filippenko警告，或許最大的風險是出現極端氣候，如果俄羅斯繼續降低供應量，且今年出現20年一遇的寒流，使得北歐的天氣低於平均水準，這將導致能源、生活價格繼續上漲，歐洲會更加痛苦，先前所設下降低天然氣需求15%的目標也會跟著失敗。

不僅如此，分析師也提醒，明年的狀況會更為嚴重，主要原因是明天俄羅斯天然氣的供應量趨近於零，代表即使今年冬天能毫髮無傷，明年又會更大的考驗等著歐盟，且歐盟明年能以多快的速度儲氣至安全水準也取決於今年冬天剩下多少天然氣，環環相扣。