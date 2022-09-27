智慧車是未來發展趨勢，連網汽車與相關技術的不斷演進，提升了汽車效率和安全性。《日本經濟新聞》則分析日本車企已經陷入劣勢，報導提到，其他國家車企已經開始進入5G通訊技術相關專利談判時，但日本車企包括豐田、本田等才剛開啟4G時代。

報導指出，近來日本車企豐田、本田等，終於決定向全球通訊業巨頭支付包括4G技術在內的專利費，由於日本汽車行業的慣例是，「把專利的權利處理交給作為供應商的零件廠商」，導致日本在這方面嚴重落後於歐美同行，像是外國車企都已經開始進入與5G標準相關的磋商，並示警在包括智能網聯汽車在內的下一代技術專利談判中，日企可能還會遭遇同樣的問題。

專利許可平台Avanci指出，截至8月下旬，已有超過40個汽車品牌完成簽約，包括德國BMW、瑞典VOLVO自2017年以來相繼簽約，2022年美國通用和福特汽車簽署了合約，就在8月下旬專利費用上漲前的最後一刻，韓國兩家車企現代和起亞也簽約，形成一種日本汽車落後的局面。直到今年9月21日Avanci才宣布，已經與8家日本車企簽署了聯合協議。

報導分析日本車企簽約如此緩慢的關鍵，首先，日本車企有一種根深蒂固的觀念，即專利談判是零件製造商該做的事情。其次，日本車企對Avanci的談判態度缺乏信任，但是談判拖延越久，日本車企面臨侵權訴訟的風險就會越高，導致日本車企陷入劣勢。

雪上加霜的是，日本車企此次好不容易與Avanci就4G相關專利達成協議，但是就在曠日費時的談判進行期間，Avanci與其他國家車企巨頭已經開始進入5G通訊技術相關專利談判。

專家警告，由於日本車企在4G相關協議方面花了太多時間，有關5G的談判準備工作可能再次落於人後。