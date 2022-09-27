親綠名嘴周玉蔻爭議不斷，民進黨台北市長參選人陳時中被外界質疑與周關係匪淺，陳時中24日稱，若大家要扣帽子，「那是不是投給蔣萬安就是投給周玉蔻？大家就互相來扣」，對此，中天《盧秀芳辣晚報》26日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾「對於陳時中說，支持周玉蔻等同支持蔣萬安」的看法，而許多民眾認為「是在切割」；更有年輕人竟直言「切割了，陳時中怕選情巴比Q了」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》26日由「辮子妹」進行街訪，對於陳時中說「支持周玉蔻等同支持蔣萬安」的看法，許多人認為「我個人是覺得，是政治上的一場鬧劇」、「在切割吧」、「他在神之切割吧，支持周玉蔻就是支持陳時中這樣才對」、「我覺得有點太切割了吧，不太好吧」、「陳時中不想蔣萬安當選啊，這是她在亂講，不要聽她說」、「就是想要轉換焦點啊」、「周玉蔻最近新聞太多吧，他想趕快澄清，不甘我的事」、「周玉蔻是支持陳時中」、「兩個就是綁在一起啊，支持周玉蔻的話就是支持陳時中」、「感覺台灣的政治人物很長就是吵一些奇怪的話題」、「怕影響選情，陳時中還是要保護自己，自己的選舉比較重要，兒女私情可以等選上再來搞」。

而對於周玉蔻隔空告白陳時中，喊出「就是愛阿中」，其他民眾紛紛認為「就...愛情不分年齡，人家都告白了就答應吧」、「我也只有祝福，畢竟是真愛」、「在這麼敏感選舉時機，突然告白陳時中」、「如果阿中也接受的話，那就祝福他們，這個畸形的戀愛不鼓勵，但表示尊重」、「可能是另外一種愛吧」。