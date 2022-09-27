亂源不只她！資深媒體人周玉蔻為了攻擊國民黨台北市長候選人蔣萬安，不惜將張姓前中國小姐無端捲入當作醜聞女主角。對此，國民黨「最美發言人」李明璇難忍激憤，發文痛斥「誰是亂源？只有周玉蔻一個嗎？」直指從民進黨到黨主席，還有民進黨台北市長候選人陳時中，都是該被選民下架的縱容幫凶。

李明璇26日以「一起聲援張小姐，為她加油」為標題在臉書發文表示，遭周玉蔻抹黑的張小姐，早上強忍淚水的受訪，讓她落淚了，不只是心疼，更憤怒這種喪盡天良、毀人名節的行為。希望大家去同理張小姐的心情、並去思考今天台灣到底發生了什麼變化？怎麼選舉一到，抹黑抹紅抹黃甚至潑糞都來，連年越來越嚴重！

「誰是亂源？只有周玉蔻一個嗎？」李明璇質疑，這個「党」可以關掉中天，再計畫把TVBS移頻，卻管不住周玉蔻的嘴嗎？不，因為該党主席蔡EE樂於讓周玉蔻大鳴大放！還會給她的放言傳媒公司賞標案。

李明璇指出，陳時中半年就上專訪12次，與周玉蔻一搭一唱，把他不好意思闡述的由周玉蔻來攻，陳時中再用那「爬上廁所的招牌微笑」點頭表示認同，造謠民間企業買的BNT是過期品中國製、抹黑慈濟證嚴上人是「中共自己人」，就是從他們的節目出來的！大家該把這些背後挺周玉蔻的人，全部下架，杜絕爛透了的歪風邪氣。

她舉張小姐當天說過的話表示：謝謝張小姐的勇敢！她真的受委屈了，很捨不得。善良有正義的台灣人，都該一起力挺張小姐，把這位惡質、下流、沒品的媒體人周玉蔻趕出媒體圈，還給台灣乾淨的收視環境和選舉。