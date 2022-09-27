市長4你？台北市長選戰陷入激戰， PTT有網友分析多份民調指出，蔣萬安支持度佔比大概都在40%上下的誤差範圍，「4」這個神奇數字讓蔣萬安可望躺著選贏，而陳時中基本上已算完了，結果可能不是蔣上就是黃上，綠票會不會棄保、把票移給黃珊珊？將成為最終關鍵。

PTT有網友對民調新聞回文分析：最近的民調是巧合還是太準確？真的很神奇。直接說結論：陳時中基本上沒希望了。這個民調三個人支持度加起來68.38%，蔣萬安佔其中40.5%，ETtoday新聞雲民調三個人支持度加起來89.1%，蔣佔其中41.4%，震傳媒民調資料三個人支持度加起來82.7%，蔣佔其中39.5%，TVBS的8月民調，蔣萬安36%，黃珊珊26%，陳時中23%，蔣佔其中42.3%。再看連勝文2014年得票率40.82%，丁守中2018年得票率40.8%。

「有沒有發現什麼神奇的數字？4.......40%啦！」該網友指出，民調的結果，蔣萬安佔比大概都在40%上下的誤差範圍，大家要面對現實，蔣萬安就算什麼都不做，躺著就是40%鐵到底的票。重點1：即使像連勝文被柯文哲打得很慘，一樣有40%，黃珊珊這次一樣搶不走國民黨的鐵票。重點2：支持黃珊珊的票幾乎沒有會轉給陳時中的。

他強調，黃珊珊支持者要面對的現實：唯一能贏的辦法，就是像2018一樣，吸引本來要投陳時中的票，才有辦法險勝蔣萬安。陳時中支持者要面對的現實：陳時中完全沒有辦法拉到黃珊珊的票來超越蔣萬安，這已經無解了，不改投黃珊珊，就是等著讓蔣萬安當市長，所以關鍵在於，如果支持陳時中的人看到贏不了，會為了不讓蔣上去投黃嗎？

「非死忠，勉強投陳時中的就煎熬了。」他點出關鍵：陳時中沒機會，可是不喜歡蔣萬安；聯想黃珊珊跟柯文哲，有點不爽；但小英跟33關係又好像不錯，怎麼辦呢？反正最後不是蔣上就是黃上，就看綠票怎麼決定了。

鄉民表示：「時鐘現在的作用就是把場子弄熱鬧一點」、「黃知道她需要綠票，所以死都不掛民眾黨」、「綠營看到黃33就想到了柯文哲」、「棄中保3！」