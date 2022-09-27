根據中央氣象局資訊，今天凌晨1時55分發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.0公里，震央位於台東縣政府北方44.5公里（位於台東縣海端鄉），最大震度台東縣4級。（編輯：陳彥鈞）1110927

台東縣近海發生規模4.2地震 最大震度台東縣3級
高雄市桃源區凌晨極淺層地震 規模3.5 最大震度3級
台東縣池上鄉發生規模3.6地震 最大震度台東縣4級
#台東縣 #海端鄉 #6地震 #凌晨 #發生規模