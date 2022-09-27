伊朗庫德族女子艾米尼日前遭宗教警察羈押後不幸喪命，引發大規模群眾示威。非政府組織「伊朗人權」今天表示，伊朗當局鎮壓示威已經造成至少76人死亡。

法新社報導，22歲的艾米尼（Mahsa Amini）因違反戴頭巾和穿著得體的規定，9月13日在伊朗首都德黑蘭（Tehran）被捕後陷入昏迷，並於3天後的16日不幸喪命。

總部位於挪威奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights）負責人阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）說：「我們呼籲國際社會果斷、團結一致地採取實際措施，制止針對抗議群眾的殺戮和虐待。」

阿米瑞-莫加達姆還指出，「伊朗人權」獲得的影片畫面和死亡證明顯示，「示威群眾直接遭到實彈射擊」。

伊朗官方數據則顯示，艾米尼16日喪命以來，已有超過1200名示威群眾、改革派人士和記者被逮捕，且至少有41人身亡。（譯者：陳彥鈞）1110927