俄海軍近日在克里米亞半島的海灘上發現一艘擱淺的小型無人艇，它的設計小巧且有隱匿性，其外型扁平，船身上安裝有各種傳感器。有分析認為它是一艘偵測用的無人艇，也有專家認為它是一艘攜帶彈藥、具有攻擊能力的無人艇，而且很可能是烏克蘭最近才啟用的新武器。這種偵察兼打擊的無人艇，對於遏阻俄國海軍的活動很有幫助，而它的頻繁出現有可能是烏軍即將開展對克里米亞的攻勢。

據俄媒公布的照片與訊息顯示，這艘無人是在克里米亞半島塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的俄軍黑艦隊總部附近的海灘上發現的，這個位置距離烏克蘭控制的海岸約有150海里之遙。船身像一只划槳橡皮艇大小，船舷上標有「4 5 VZNSI」字樣，船內裝置有電動機提供噴射動力，這種推進方式可以達到較高的速度，小艇身造成的雷達訊號可能也很小，加上乾舷極低，更不易被偵測到。

#Russia #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: An interesting 'Unmanned Surface Vessel' (USV) found by #Russian authorities in #Sevastopol, #Crimea.



It's likely an Anti-Ship USV improvised by #Ukrainian Forces.

Features a Starlink (?), possible detonators/fuzes and laser range finder (LRF) on the prow. pic.twitter.com/CmlR7EVmYI — War Noir (@war_noir) September 21, 2022

從圖片上看，船上有多具傳感器，包括安裝在桅杆上的攝影鏡頭和前視紅外線 (FLIR)雷射測距儀，這應該就是用於航行與偵測用的主要裝備。攝影鏡後後方有扁平天線，可能用於導航與通訊。此外，船頭還有一具較小的攝像器以及2個偵測器。俄方公布的照片沒有顯示內部裝置，但弧形扁平造型與艇身外部加固設計，意味著內部應該有裝置彈藥，可能前射式或是直接撞擊式的炸彈，這或許能解釋為何船還還有數個小型傳感器。

Quick and dirty take on the USV found today near Sevastopol. It looks like a homemade anti-ship weapon most likely built and deployed by UA.#UkraineRussiaWar #RussiaUkraineWar #OSINT#Fellas #NAFO pic.twitter.com/ItCqZSoaHk — OSINT (Uri) (@UKikaski) September 21, 2022

帶有炸藥的自殺式無人艇不算是新設計，美國南北戰爭時南方邦聯曾使用裝了炸藥的小船來撞擊敵方軍艦，一次大戰時德國設計出可遙控概念的船隻，到二次大戰時意大利人把自殺式快艇實戰化，它讓快艇駕駛在設定好衝撞後用氣筏從船尾逃逸。這類概念一直到現在都有人使用，目前由伊朗支持的葉門胡塞組織也曾使用快艇改裝的遙控無人艇，在海上發揮了不小的效用，曾於2017年擊中並損壞 了沙烏地阿拉伯皇家海軍護衛艦瑪帝納號（Al-Madinah）。

由伊朗為葉門胡塞武裝組織改裝的遙控無人艇曾重創沙烏地阿拉伯海軍護衛艦。（圖／推特@UKikaski）

今年5月俄媒曾傳出美軍正以尚未服役的蝠鱝T-12小型隱形無人艇，在維吉尼亞州一處海軍基地訓練烏軍，可能會在敖德薩的黑海水域操控這款無人艇。蝠鲼T-12最高航速達40節，水面艦艇都很難逃脫它的攻擊。除非與其可能出沒地點保持60海里距離，否則聲吶與雷達操作員稍有閃失就會遭到這種快速無人艇的攻擊。數個月前俄烏雙方在爭奪蛇島時，就傳出烏軍可能會使用蝠鱝T-12無人艇，不過可能是人員訓練與裝備運送不及，這款傳言中的新式隱形無人艇並未出現。

今年5月曾傳出美軍正以尚未服役的蝠鱝T-12小型隱形無人艇（圖），在維吉尼亞州一處海軍基地訓練烏軍。但兩者外型顯然不同。（圖／美國海軍）

這種小型無人艇反制上比較困難，一是目標太小、乾舷很低，在海上幾乎是半潛狀態，很難靠雷達發現。即使發現了，可能距離已經很近，加上它速度極快，更不易防備，即便被擊沉，也會曝露自身艦艇位置。

現在塞瓦斯托波爾海濱出現無人艇，顯示這種烏克蘭的新裝備正在積極偵察或乘機打擊俄軍設施。俄媒報導中沒有提到無人艇上有彈藥，僅猜測它是無人偵察裝置，最後把用拖到外海炸沉，俄軍如此謹慎可能與先前在黑海的莫斯科號被烏軍飛彈擊中後沉沒有關。

#Ukraine’s new explosive drone boat compared to other Explosive boats -> https://t.co/YWqnJzXrfK



It’s different in a few ways…. pic.twitter.com/dWQpckqmrW — H I Sutton (@CovertShores) September 23, 2022

據英國情報機構指出，莫斯科號被擊沉後，俄羅斯海軍已將其潛艇撤出塞瓦斯托波爾，轉移到其位於塞瓦斯托波爾東部約170海里處的新羅西斯克（Novorossiysk）基地。搬遷目的是因為一個月前烏克蘭以飛彈成功襲擊俄羅斯在克里米亞的海空軍基地，同時以無人機攻擊俄羅斯黑海艦隊總部，烏軍遠程火力增強後，為安全起見而往後撤。

在實際作戰上，無人艇可以降低執行任務的風險，形體更小、速度快、活動更隱蔽，也能當消耗品使用，就像這次陸地戰時突然被廣泛使用的無人機，都將因為這場俄烏戰爭而成為未來軍事理論與實戰教案中的實際案例。