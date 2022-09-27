美國股市今天在多空夾擊下收黑。道瓊工業指數正式跌入熊市，標準普爾指數再創2022年新低，台積電ADR跌1.07%、收73.08元。。

美股四大指數今天全面收黑。

道瓊工業指數下跌329點，跌幅1.11%，收在29260.81點。與今年1月4日的高點相較，下跌約20.4%，正式跌入熊市。

標準普爾指數收盤下跌38.19點，跌幅1.03%，收在3655.04點，跌破6月低點3666.77點，再創2022年新低。

納斯達克指數收跌65.00點，跌幅0.60%，收在10802.92點。

費城半導體指數挫跌35.43點，跌幅1.47%，收2373.47點。

美國激進升息衝擊全球經濟與金融市場的利空持續發酵，引爆全球新一波股災，繼亞股周一全面重挫後，歐美股市今天持續收低。歐洲主要股市除了倫敦FTSE 100指數微漲之外，法蘭克福DAX指數、巴黎CAC 40指數皆墨。恐慌指數VIX收漲7.59%，來到32.19，歐市早盤曾漲至32.88，創6月17日以來新高。

由於鷹派聯準會持續抑制市場風險情緒，英磅和英債暴跌，美元再次飆升至歷史新高，恐慌指數VIX飆升至30以上，10年期美債殖利率攀升，美股科技股翻黑下挫。道瓊收跌逾320點，2020年以來首次墜入熊市，標普指數下滑逾1%，創今年以來新低。

債券殖利率飆升，10年期美國國債殖利率一度突破3.9%。為2010年以來最高水平。對Fed政策特別敏感的2年期美國國債殖利率飆漲超過4.3%，創2007年以來最高水平。

聯準會官員持續放鷹，亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一表示，聯準會降低通膨仍有一段路要走。聯邦公開市場委員會(FOMC)票委、波士頓聯準銀行總裁柯林斯(Susan Collins)也發表談話表示，聯準會要實現價格穩定，就需要放慢就業增長速度，同時在一定程度上提高失業率，她支持需要進一步收緊貨幣政策以抑制通膨。

英國上週宣布1972年以來最大規模的減稅和投資激勵計畫後，投資人擔憂英國因減稅、舉債陷入衰退，同時擔憂英鎊恐怕會跌到跟美元平價，英國股匯市陷入動盪。英鎊兌美元跌至歷史新低，一度下跌4%至歷史低點1.0382美元。英國央行週一試圖安撫投資人情緒，表示正密切關注金融市場的發展，將在必要時改變利率。