刑事警察局日前公布2022年第二季受理「解除分期付款詐騙案」，其中號稱全台最大、擁有百萬會員的「博客來網路書店」居高風險賣場之冠，財損逾億元，警方質疑該公司有內鬼在販售會員個資，但博客來僅以「不排除可能性」回應、態度消極。

據統計，今年1到9月有80多家知名電商因詐騙案在高風險榜上有名，卻只有不到3成電商投入資安維護，警方為防止企業擺爛，讓無辜會員成俎上肉，未來只要同一電商受害者超過20人，將和消基會聯手幫助受害人打集體訴訟官司、對抗大鯨魚，捍衛民眾權益。

警方表示，今年4月到6月，民眾通報在網路賣場「博客來網路書店」消費，後續接到假客服詐騙案，3個月高達2725件，更驚人的是財損總額逾億元，其中，一名A小姐遭詐1千1百多萬元。

當時A小姐人在國外，對方來電表示她在網路書店購物結帳時設定錯誤、被重複扣款，A小姐不疑有他，依指示將帳戶內的存款匯入對方指定帳戶，匯完後她才驚覺不對，「這是詐騙，我在博客來的個資外洩」，趕緊要在台灣的丈夫幫忙報警。

而另名B先生，則是接到自稱博客來客服的電話，表示公司遭駭客入侵，導致款項多刷10筆，並稱後續會請某銀行協助處理，接著果真有銀行人員打電話來，要求B先生從網路銀行及ATM匯款至其指定帳戶，然後一名自稱銀行女主管來電，要他將指定帳戶設為約定帳戶，指示繼續匯款到該帳戶云云，B先生來不及細想全部照做，總計損失990萬元，痛批詐團假冒博客來人員太可惡。

詭異的情況還有民眾在博客來網路書店購物，2天後就接到詐團冒名博客來客服電話，差點受騙上當；甚至一名警官表示，他未滿16歲的女兒在該網站註冊會員，某天接到警示通知信，表示有人修改其博客來會員密碼，警官爸馬上意識到恐有機器人正在偷密碼竊個資，要求女兒趕快將各網站密碼全換掉。

刑事局研發科代理科長莊明雄指出，只有3成知名電商願意著手改善資安漏洞。（圖／黃威彬攝）

針對博客來詐騙案件量大，警方積極介入了解，刑事局研發科代理科長莊明雄表示，曾要求博客來從內部資安、請第3方資安單位抓問題，甚至一併檢視物流業者，但博客來竟給出「沒漏洞」、「資安沒問題」等結論，警方大膽假設該公司可能有內鬼，對方竟回答「不排除可能性」。

某專業資安漏洞平台日前也曾通報博客來帳密容易遭竊取、警示資安有問題，種種狀況都讓警方認為大企業態度擺爛會助長詐騙行為，因此未來除了報請檢方啟動刑事調查，以《詐欺罪》之幫助犯方向偵辦，釐清企業員工是否幫助詐團、企業有無縱容，另方面也將推動受害者達20人以上，警方即與消基會等單位聯手幫助提集體訴訟，等同對企業施壓，迫使他們正視個資外洩問題。

本刊調查，博客來於1995年成立，資本額2億元，是台灣第一家網路書店，接著又從網路書店轉型為綜合網購商城。目前博客來是國內不分線上線下、紙本書最大通路，網站圖書品項數超過200萬冊，業務範圍遍及台、港、澳以及新加坡、馬來西亞、菲律賓及美國，可配送到全球141個地區，註冊會員數達950萬，以女性會員居多約占6成左右。

對於會員個資疑似遭到外洩，博客來表示已於官網加註反詐騙宣導警語、並主動發送反詐騙宣導簡訊通知消費者，持續與專業資安防護公司合作，進行資安檢測及強化保護，降低風險。至於其他部分目前還在了解當中，不便回應。

假客服人員以重複扣款等話術詐騙會員，今年第二季警方統計有2725件，對此，博客來官網特別加上警語提醒民眾小心。（圖／翻攝博客來官網）

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