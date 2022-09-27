詐騙猖獗，警方統計今年第二季「解除分期付款詐騙案」，號稱全台最大的「博客來網路書店」以2725件名列高風險賣場冠軍，警方不排除該公司有內鬼盜賣個資，將著手清查，另外也將協助被害人進行團體訴訟。其實，2017年雄獅旅遊因駭客入侵，36萬筆個資外洩，當時消基會即曾協助25名被害人提告求償，成為國內首宗個資集體訴訟案。

警方表示，號稱擁有百萬會員的網路賣場「博客來網路書店」，疑似會員個資外洩，詐騙集團再冒充博客來客服人員去電會員，誆騙「重複扣款」等，要求被害人操作ATM或網路銀行匯款，其中一名A小姐遭詐1千1百多萬元，還因此差點得憂鬱症。

刑事局研發科代理科長、擁有台灣科技大學資訊管理博士學位的莊明雄指出，警方介入了解後發現業者處理資安漏洞態度消極，不排除有企業內鬼盜賣個資，除將請求檢方指揮偵辦，另外一方面也將幫助受害者打集體訴訟官司，如超過20人受害，警方就會與消基會聯手幫民眾討公道。此外，如何「有效認明」第三方資安業者的技術能力，防止濫竽充數，未來將不排除公布相關數據資料讓民眾知悉。\

博客來會員A小姐接到假客服電話遭騙1千1百多萬，博客來才向警方表示資安沒問題，但9月13日在資安漏洞平台上又被通報出包。（圖左／示意圖非當事人，報系資料照。圖右／民眾提供）

對此，律師戴智權表示，民眾如遭遇類似詐騙，除了先報警外，如欲提告求償，得先保留完整匯款等金流明細證據，因為按照《個人資料保護法」》28條規定，如被害人不能提出所謂賠償損害，賠償金額僅為500元到2萬元。

他解釋目前法院態度分為2派，一派認為民眾因聽信詐騙集團說詞導致財損，與個資外洩一事不見得有所關聯；另一派則認為被害人也要附帶相當責任，尤其近年來政府大力宣導，且各種防詐廣告甚至ATM上都有貼警語，民眾大概要自付7成責任，也就是如果遭騙10萬，如真的勝訴賠償金額約3萬元。

本刊調查，國內首宗個資受害團體訴訟案為2017年雄獅旅行社電腦主機遭駭， 36萬顧客的身分證等個資被竊取，歹徒假扮雄獅人員，宣稱下單過程有誤，要被害人到提款機操作詐騙錢財，總計25人被害。案件發生後，雄獅表態僅願賠償每人2千元折價券，雙方協商未果，消基會依《個人資料保護法」》、《消費者保護法》及《民法》代25人提告求償450萬9575元。

律師戴智權表示，如遭遇類似假賣場客服詐騙，民眾應先報警，如欲提告求償，也得保留完整匯款等金流證據。（圖／戴智權提供）

一審士林地院認為，這是第3者惡意入侵，雄獅有善盡管理責任，2019年11月間判消基會敗訴。判決出爐後，消基會提出聲明痛批《電腦處理個人資料保護法》從2015年8月11日公布施行，後又更名為《個人資料保護法」》，但企業對於個人資料保護觀念仍停留在「個資外洩是他人不法犯行，企業本身對於消費者受到的損害不需負擔法律責任」之程度，消基會無法認同此一判決且提出上訴，目前該案進入高等法院二審中。

對於會員個資疑似遭到外洩，博客來表示已於官網加註反詐騙宣導警語、並主動發送反詐騙宣導簡訊通知消費者，持續與專業資安防護公司合作，進行資安檢測及強化保護，降低風險。至於其他部分目前還在了解當中，不便回應。

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