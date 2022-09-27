韓國男團「BTOB」成員陸星材去年底退伍後，終於帶著新劇《人生勝利組》（舊譯《金湯匙》）回歸小螢幕，劇中他飾演的窮小子「李承天」偶然間花了3萬韓元（約700台幣）向在路邊擺攤的神祕老奶奶購買能交換父母的金湯匙，到與他同齡的富二代「黃泰勇」（李鍾元飾）家中吃3次飯後，便交換了身分，該劇上周五在韓播出，因設定新穎加上節奏快速，第2集收視率便從5.4%上漲到7.4%，陸星材日前在記者會上也提到：「好久沒跟大家見面了，之前演出的角色都是比較開朗、活潑的那種，這次將透過承天展現穩重的那一面，希望能夠拓展我的演技範圍。」

崔大哲（左起）、陸星材、韓彩雅、孫汝恩、妍雨、李鍾元、崔元英23日出席《人生勝利組》首爾記者會。（Disney+提供）

導演宋賢旭提到，初次與陸星材見面，是對方去年剛退伍不到1周時，「當時他眼睛閃閃發亮，我看到了他什麼事都能做到的那份意志」，並大讚陸星材，「是個爆發力很強又機智的演員，還會照顧其他演員跟工作人員們」。陸星材則說「《人生勝利組》是我的2022年，因為從年初開始就為它傾盡全力，有著很深的感情，是部像大禮一樣的作品」，至於退伍前後的最大差異，陸星材表示「本來以為當兵讓我變成一個愛打掃、也更成熟謹慎的人，但2個月過去後，我發現自己還是那個很淘氣、準備要邁入30歲的不成熟男孩」，還不忘笑曝「不過身邊的人都覺得我變得更愛打嘴砲，在跟其他人對話時也比較有靈魂了」。

《人生勝利組》是陸星材退伍後的首部戲劇作品。（Disney+提供）

值得一提的是，劇中飾演陸星材父親的崔元英，恰巧在他入伍前最後一部作品中也演了父子，對此，崔元英也笑說「雖然劇本跟角色有引起我的好奇心，但我最後選擇加入這部劇，有百分之50是因為想要跟星材再次合作」，還形容2人是「靈魂伴侶」，「他退伍後我們首次見面，我還開玩笑地說『你入伍前最後一部作品跟退伍後第一部作品，我都有參與的，真的不是普通有緣欸』，可能我們上輩子真的有什麼樣奇妙的姻緣也說不定」。

陸星材希望觀眾透過《人生勝利組》看到他不同的面貌。（Disney+提供）

另外，女主角鄭彩娟因日前在拍攝現場不慎跌落樓梯，導致鎖骨骨折、腦震盪，未能出席記者會，事前錄製的影片也在現場播出，影片中可看到她打著石膏的模樣，對於不能出席發布會表示「很可惜也很難過，無法與我很想念的前輩、同輩演員們見面真的好可惜，也會帶著這份心情，讓自己趕快好起來跟大家打招呼，也希望所有人都能健健康康」，對此，陸星材說「鄭彩娟沒辦法一起出席很可惜，她是片場最棒的開心果，即使在沒辦法睡覺或是很惡劣的環境下都不會失去笑容，很感謝她」，也希望對方能早日康復，「想要再次笑著見面」。該劇每週五、六22時20分在Disney+更新。