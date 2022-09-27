藝人劉雨柔和老公黃育仁（Jeff）結婚近6年，昨（26日）突然宣布離婚，震驚外界。雙方強調是和平分開，她隔天深夜則在FB、IG發出同一則限時動態，這也是她離婚後首度露面，整個人無精打采趴在桌上，心情明顯受到巨大的影響，背景音樂搭配李玖哲的《不完美》，更加凸顯難過情緒，令不少粉絲十分心疼。

可以從畫面中看見，劉雨柔戴著帽子，將整個臉埋進手臂裡，僅露出半邊側臉，但她正在聽著李玖哲的《不完美》，歌詞中提到：「完美並不美，我們多虛偽，你讓我的好，變成一種罪，完美並不美，當你愛了誰，我的完美成了罪。」雖然看不到表情，但這個揪心畫面還是令網友們心疼不已。

劉雨柔因離婚心情大受影響。（圖/劉雨柔 臉書）

劉雨柔與老公黃育仁昨日(26)日驚爆和平分開，結束6年的婚姻，兩人在共同聲明中表示，「在這將近6年的婚姻裡，我們盡力扶持彼此往，更好的方向發展和前進，但因種種理念的不合，在彼此理性、和平、尊重的溝通之下，我們決定在感情還沒破裂之前，退回到朋友的關係。」