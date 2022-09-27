九合一選舉將在年底投票，綠營近期猛打學歷議題。一份最新民調顯示，高達67.7%民眾最在意的「選舉地雷」是貪汙賄選，第二、三名則是學經歷造假41.7%與暴力行為33.4%；也有40.8%的民眾認為，參選人危機處理做得好，可能會增加自己的投票意願。此民調若與民情相符，可見綠營近期聚焦的「戰學歷」之爭並非民眾最關心的事，貪污賄選問題才是首要。

《Yahoo奇摩》20日起針對年底選舉進行網路民調，截至今（27）日早上7時30分，已有17500人參與投票。在「你的選舉地雷前三名是哪些？（複選）」這題，依序是：貪污賄選67.7%、學經歷造假41.2%、暴力行為34.5%。另外，口無遮攔獲得27.5%為第四名，桃色緋聞獲得24.7%為第五名。

針對「若參選人危機處理做得好，會增加你的投票意願嗎？」認為可能會的民眾為40.8%、一定會19.3%、不太會19.2%、一定不會9.7%、不知道／沒意見11.0 %。

此結果引發熱烈討論，大批網友湧入《中時新聞網》與《yahoo!新聞》留言：「我看綠營這幾波操作大失策，年底是輸定了」、「人民最在意的從來不是學歷，是有無貪官汙吏」、「壟斷市場，官商勾結，狼狽為奸的貪官，穩芭比Q了」、「我認為清廉與否更勝過學歷」、「民進黨果然離人民越來越遠了」。