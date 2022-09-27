台北今天早晨天空傳出轟隆隆的巨大聲響，不少人仰頭看到多架飛機，天氣風險總經理彭啟明在臉書表示，難道又有擾台敵機嗎？怎麼那麼早？國慶籌備委員會則在臉書解密，指出雙十國慶將屆，國防部近日早晨會舉行國慶空中兵力預演，直升機飛過總統府上空，台北天空才會這般熱鬧。

國慶空中兵力演練會舉行3次。(翻攝自中華民國 讚國慶臉書)

國慶籌備委員會26日在臉書指出，為了迎接國慶日的到來，國軍將會飛越總統府上空進行空中演練，所以近期早晨，喚醒民眾的將是直升機引擎磅礡的隆隆聲。

國慶空中演練將舉行3次，第一次是今天，第二次是周四（29日）、第三次下周五（10月5日），在清晨5時50分至7時40分演練。如當天氣候不佳，則將順延至隔天進行。

UH-60M黑鷹直升機。（內政部提供）

為利空中操演順利進行，22日清晨國防部所屬UH-60M黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機及CH-47契努克運輸直升機，從桃園龍潭陸軍航空第601旅出發向北飛行，通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航，為接下來的空中兵力操演揭開序幕。

AH-64E阿帕契攻擊直升機。（內政部提供）

國慶預演戰機今天清晨從台北天空飛過，不少網友都嚇到，紛紛到PTT發文、留言「家住北投，早餐吃到一半，突然聽到有戰機呼嘯而過的聲音，是無人機飛到台灣了嗎？」、「北車附近上空有奇怪聲音」、「永和超大聲，往北車方向飛」、「有，超級大聲」、「我在中和也被嚇醒」，也有人表示「每年接近國慶日都有啊，聽麻了」、「國慶定番」。