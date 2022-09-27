民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，並因記者會上一句「不是像什麼中華大學夜間部」，她為此鞠躬致歉，仍遭綠營砲轟態度傲慢。一份最新民調卻顯示，高達51.8%民眾認為「經歷和學歷一樣重要」，更有高達49.7民眾認為學歷會對候選人產生加分效果，高也以34.2%看好度大勝藍綠候選人；民調反映相當程度的民情，綠營狂轟策略恐無助自家選情。

《Yahoo奇摩》自22日起針對高虹安所引發的學歷爭議進行網路民調，截至今（27）日早上7時30分，已有27300人參與投票。在「經歷和學歷，你覺得哪個重要？」這題，認為一樣重要的民眾有51.8%、認為經歷比較重要的有38.7%、不知道／沒意見3.5%、都不重要3.1%、學歷2.9%。

針對「你認為參選人的學歷會產生加分效果嗎？」認為加分一點的民眾為49.7%、不太加分20.6%、加分很多12.9%、完全沒加分10.2%、不知道／沒意見6.6%。認為「加分一點」與「加分很多」的民眾合計為62.6%，可見絕大多數民眾仍相當重視候選人學歷。

至於「你看好誰當選新竹市長？」高虹安獲得34.2%、不知道／沒意見42.1%、沈慧虹10.0%、林耕仁8.4%、其他5.3%。高在此平台的民調，於論文案後迅速增長，藍綠候選人則相對下降，拉出懸殊距離。