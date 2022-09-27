日本將於10月開放免簽入境，但並不承認高端疫苗，讓許多民眾哀嚎！當初曾說外交部會持續和日本溝通的前衛福部長陳時中，如今參選台北市長，面對質疑，卻說各國有各國的考慮，不能強迫人家。對此，時常評論時事的藥師林士峰痛批，一個國家級的部長，把國家緊急授權當兒戲，「這個格局竟然妄想治理首都」。

今年3月，陳時中在疫情記者會上表示會持續與日本溝通，並認為日方承認高端疫苗應為期不遠，如今日本不承認高端疫苗，遭外界質疑「詐騙」。陳時中25日表示，當時是根據事實情況，相關外館報回來可能的相關進度，跟人民做報告。整體在疫苗各方面承認不承認，陳時中認為，各國有各國的考慮，「我們沒辦法強迫人家，但是我相信外交單位和外館都在持續努力中」。

針對陳時中這番回應，林士峰直言，完全沒有第三類組的實幹，意識形態掛帥過頭之後，已經忘了，日本不認高端的背後含義。林士峰指出，「高端疫苗」就是一個不科學的產物，沒有保護力數據的疫苗，如何說服歐美日列強接受。也就是說，如果一隻沒有保護力數據的疫苗，「要您承認，您會接受嗎？」

林士峰痛批，一個國家級的部長，把國家緊急授權當做兒戲，這個格局竟然妄想治理首都，民進黨才完全執政6年，就已如此墮落，實在令人欷歔。