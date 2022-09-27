日本政府今天下午將在東京日本武道館舉行前首相安倍晉三國葬，包括儀仗隊員等預計有1390名自衛隊員參加。載著安倍骨灰的車子抵武道館時，自衛隊員將鳴砲19響敬弔。

安倍國葬儀式今天下午2時（台灣時間下午1時）起舉行，所需時間約3小時。日本政府原本預估出席者約有6000人，但實際估計約4300人，其中海外約700人，包括來自台灣、美國等218國及地區、國際機構代表。

有關今天的國葬，載著安倍骨灰的車子從安倍位於東京富之谷住家出發時，將約有20名自衛隊儀隊隊員在安倍家門前進行儀仗表達弔意。防衛省考慮安排載著安倍骨灰的車子從防衛省正門前方通過。

防衛省參考過去在武道館舉行前首相內閣暨自民黨合同葬禮的案例，除了派自衛隊儀隊進行儀仗外，當載著安倍骨灰的車子抵達國葬儀式會場武道館之際，將擊出「弔砲」19聲響敬弔。武道館周邊的沿街將有自衛隊員等距列隊致意，自衛隊的音樂隊也將演奏。

日本防衛大臣濱田靖一昨天在例行記者會上表示，知道（對於國葬）很多人有不同意見，防衛省將與相關省廳（部會）合作進行必要的籌備工作，希望國葬儀式能順利、莊嚴地進行。

安倍國葬儀式大致上流程是，由治喪副委員長、內閣官房長官松野博一進行儀式開始的致詞後，奏國歌、默哀、播放安倍生前影片。然後由治喪委員長也就是首相岸田文雄、眾議院議長細田博之、參議院議長尾辻秀久、最高法院院長戶倉三郎、友人代表、前首相菅義偉發表追悼詞。

之後，日皇伉儷及上皇伉儷派使者行禮、秋篠宮伉儷、次女佳子等皇族供花，治喪委員長、喪主、遺族、眾議院議長、參議院議長、最高法院院長、友人代表、海外重要人士等獻花。最後恭送骨灰離場。

日本政府為了讓民眾向安倍獻花致意，在武道館附近的九段坂公園設置兩座獻花台，民眾今天從上午10時至下午4時為止可前往獻花。今天武道館所在的北之丸公園周邊將實施交通管制，如果不是國葬儀式相關人士或一般獻花民眾，無法進到九段坂公園及千鳥淵綠道。

一座獻花台前同時可以有10人獻花，獻花台共有2座。民眾在獻花前，須接受行李檢查，必要時會用金屬探測器進行安檢。

日本上一次舉行國葬是55年前，1967年前首相吉田茂的國葬，包含12國特使在內，共有73國外交使節出席。1980年前首相大平正芳的內閣暨自民黨合同葬舉行時，美國總統卡特（Jimmy Carter）等人士出席。（編輯：林憬屏）1110927