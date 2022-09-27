不少民眾為節省荷包，紛紛換成省電家電，一名女網友表示，家中的冷氣已換成變頻的，除吹冷氣的時間增加外，其他用電習慣一如往常，但這一期電費帳單卻高達6977元，用電量是1763度，與去年同期相比增加近700度，正當她苦惱不已時，突想起近日家裡買了一台新電腦，且24小時未關機，兩個月至少多耗了480度電，令她崩潰直呼「真快吐血了」。

原PO近日在臉書社團《爆怨2公社》指出，她收到7、8月的電費帳單為6977元，用電量是1763度，與去年同期的1099度相比，增加近700度。原PO表示，家中冷氣已從定頻換成變頻，使用時間從原本的8小時增加到12小時，其他的用電習慣都沒有改變，好奇問「為什麼電費還是節節高升啊？」

原PO分享自家用電情況。（圖／翻攝自爆怨2公社）

原PO苦惱了一陣子後，突然想起家中多了一台電腦，該電腦24小時運轉未關機，平均耗電量為300至400瓦，等同於一天耗電高達8度電，兩個月至少多了480度電，令她崩潰直呼「快吐血了。」

貼文曝光，網友也驚呆，「妳電腦是在挖礦嗎？一般電腦也不會這麼耗電」、「無人使用的電腦用電量這麼高？妳要注意了」、「妳電腦是不是中毒了？」、「聽起來有點不可思議，快檢查電腦是不是出問題了。」