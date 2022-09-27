Zion on his connection with Biggie's "Ready to Die" album and how it helped with his resiliency. 🔊



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久違的「爆鞋哥」錫安威廉森（Zion Williamson）回來了，上季他受傷報銷又被質疑體重失控，27日他在媒體日展現健美的精壯體格，肌肉線條讓人聯想到全盛時期的俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）。威廉森神情愉悅地說：「感覺我現在處於最佳狀態，速度更快、跳得更高，我感覺非常棒。」

復活的威廉森正符合自己「薩諾斯」的綽號，美媒《The Athletic》上周專訪威廉森的肌力與體能教練比伯斯（Jasper Bibbs），比伯斯說這一年的訓練非常成功，威廉森變得比以前更厲害，他為威廉森感到驕傲。

鵜鶘季外與威廉森完成5年頂薪續約（1.93億美元，最高2.31億美元），比起威廉森的傷病史，球團更在意他的體重。合約內容限制威廉森的體重（先前為284磅）加上體脂肪率不得高於295，否則就會被減薪。計算起來威廉森的「安全體重」大約在275磅以內（124.7公斤），他養傷時最多胖到330磅（149公斤）。

果然這下子威廉森就乖很多了，名人堂球星巴克利（Charles Barkley）曾嘲笑說：「如果有人給我2億美元，我肯定會讓自己變成人類史上最瘦的大前鋒。」如今威廉森塑身有成，球迷也在推特稱讚：「變瘦的威廉森看起來更嚇人，他看起來可以跳到籃框上面了。」