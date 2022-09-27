同欣電(6271)111年9月26日(周一)清晨公司台北廠區發生火災，並緊急通報消防單位進行管制及救災，火勢已於當日早上5時獲得控制。同欣電表示，事故地點係公司台北工廠，火災發生區域為陶瓷基板電鍍產線，主要影響電鍍製程，同欣電已著手協調其他廠區填補產能並將傷害降至最低。公司也將儘速配合消防單位釐清起火原因，並進行善後、復原與保險理賠相關事宜。

雖然外資止步連9日賣超，但周一內資仍多日呈現持續賣超力道，同欣電周一股價摔至169元最低，寫下去年5月25日以來的21個月新低價，終場收跌15元或8.04%，報171.5元。

展望下半年，同欣電先前法說會表示，雖然車用業務穩定，但晶圓重組(RW)、陶瓷基板業務下滑而拖累財測，法人認為，手機CIS預估第三季轉弱，整體CIS產線預估下半年持平，車用CIS、RF成長佳，Hybrid、Ceramic產線第四季回溫，整體第三季營收將有單個位數季減，下半年整體營收持平至小幅成長，下半年稅率預估20-22%之間，第三季毛利率上，匯率幫忙，加上產品組合控制得宜，客戶需求面仍算健康，除了大陸客戶，日韓客戶也努力爭取訂單並做準備，毛利率仍可維持。

景氣不振、通膨橫行，下半年手機影像產品需求可能大幅度修正，預計其業績將在明年上半年觸底。