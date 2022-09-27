金管會為進一步整合金融資源支持淨零轉型目標，主委黃天牧26日宣布正式啟動「綠色金融行動方案3.0」，透過布局、資金、資料、培力、生態系等5大面向共26項具體措施，盼借重強化金融機構角色，透過金融市場力量深化永續發展、力拚2050淨零排放目標。

金管會自2017年起推動「綠色金融」，主要著重鼓勵金融機構對綠能產業投融資，2020年第二階段的行動方案2.0將範圍擴及綠色及永續概念。鑒於永續發展及淨零排放已是全球及台灣政策核心目標，對此宣布提早1年啟動第三階段的行動方案3.0。

金管會表示，方案2.0推動後獲得市場關注，在與有關部會協力合作下，已提升ESG資訊揭露品質及透明度、建立永續分類標準雛型，並引導金融機構從對綠能產業的投融資，擴及至對綠色及永續發展支援，並培養金融機構因應氣候變遷風險的韌性。

為因應國內外政策及發展趨勢，金管會參酌國際永續金融相關推動作法，並蒐集金融機構、周邊單位、非營利組織及專家等所提建議，以3大核心策略、5大推動面向，合計26項具體措施推動「綠色金融行動方案3.0」，目標達成「整合金融資源，支持淨零轉型」願景。

黃天牧指出，「綠色金融行動方案3.0」的3大核心策略，包括協力合作深化永續發展及達成淨零目標，揭露碳排資訊、從投融資推動整體產業減碳，以及整合資料及數據、以強化氣候韌性與因應風險能力。

推動面相方面，首先為5項具體措施推動布局（Deployment），包括推動金融機構瞭解自身及投融資組合的碳排放情形、規畫中長程減碳目標及策略，並評估及辨識氣候變遷對個別金融業者及整體市場可能帶來影響，以擬訂策略及早因應氣候相關風險。

其次，資金（Funding）面向共7項具體措施，包括4項2.0延續及3項新訂措施，如持續發展「永續經濟活動認定指引」，鼓勵企業據以擬訂轉型計畫，及鼓勵金融業納入投融資決策參考，並持續將資金投入綠色及永續發展領域，促進台灣綠色及永續經濟活動與市場發展。

資料（Data）面向則有6項具體措施，包括透過整合及優化台灣氣候變遷及ESG相關資訊與數據，以利金融機構分析運用，並讓企業、利害關係人及投資人等瞭解台灣永續金融進展，推動各界對永續金融的重視與實踐。

再者，培力（Empowerment）面向共有3項具體措施，包括推動金融機構強化訓練及培育永續金融人才，以將永續金融理念由上而下深植於金融機構組織與文化，並擴及至投融資對象，以影響整體產業及社會，加速台灣淨零轉型進程。

最後，生態系（Ecosystem）面相共5項具體措施，包括推動金融機構間合作、促進金融機構積極審視氣候變遷及ESG相關風險，及研析國際作法、推動金融科技在綠色金融的創新應用，凝聚金融機構的共識並提高誘因，以大帶小擴大並深化永續金融的影響層面。