衛冕冠軍勇士交手國民來到華盛頓，今日撥空前往白宮見美國總統拜登(Joe Biden)，勇士團隊也贈送了一件46號球衣送給拜登，分享獲得世界大賽冠軍的喜悅，不過近幾年受到種族平權運動影響，白宫方面也不免俗談到關於勇士改名的政治議題。

用手當作斧頭往前劈，大跳「戰斧舞」開心慶祝，這一向是勇士主場的特色招牌之一，不過在近幾年平權主義蔓延之下，勇士使用超過100年的隊名以及戰斧隊徽，面臨著改名的壓力，白宮新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)也藉由勇士造訪白宮，再次重申這項議題，「談論這個話題很重要，我們並不能忽略美國原住民的心聲，這是總統所相信的，也是政府一直以來所努力推動的，所有人都應該得到尊重。」

不過勇士隊名「Braves」早年雖然形容原住民，但現在做為形容詞就是「勇敢的」，是具有正面意義的詞彙，過去大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)也表示，美國原住民是相當支持勇士使用這個隊名的，而第46任美國總統拜登在獲得印有46號的勇士球衣後，談到改名議題也很輕描淡寫的帶過，「亞特蘭大是一座偉大的體育城市，勇士的存在是很重要的，150多年來這支球隊一直都是美國歷史的一部分。」

拜登還大讚去年勇士在受到傷病困擾之下，最後還能走到最後並拿下世界大賽冠軍，同時也向2021年已故的傳奇球星漢克阿倫(Hank Aaron)致上敬意，「不僅是在球場上，漢克阿倫也在種族主義打破了這些紀錄，在大聯盟是德高望重的球員。」