一名住在新北市的林姓男子，24日搭高鐵南下嘉義後四處閒晃，晚間7點多時突然翻牆進入空軍嘉義吮上基地閒晃，經營區監視系統發現後，軍方出動人員搜索，見他一路晃到跑道，立刻當場逮人後報警處理，軍方在林男攜帶手機內，雖未見到任何拍攝基地內照片，但經清查，林男曾出入大陸，仍相當懷疑其動機，經移送嘉義地檢署偵辦；林姓男子否認竊取軍機，訊後依擅闖軍事營區，意圖試探、收集軍事資訊罪嫌，以三萬元交保。

根據調查，26歲的林姓居住在新北三重，24日搭高鐵南下嘉義後，晚間獨自前往空軍嘉義水上基地，在無人之處翻牆進入基地內，未料觸控到營區監視系統感應，空軍立刻出動人員沿著侵入路線尋尋找，大約7時許，就在跑道附近發現林男，並當場逮捕。

軍方保防人員懷疑林男企圖竊取軍事機密，立刻扣押其手機，並報警到場，經檢視後，林男手機內並沒有拍攝基地內部及戰機照片，但他說詞反覆，先自稱受到毒蟲所託拍戰鬥機，但又改口說是想搭飛機去澎湖玩。

由於空軍嘉義水上基地為我方新一代F-16V戰機的駐地，且為西部空防第一線，具有相當重要戰略地位，因此林男動機相當啟人疑竇，

警方調查，林姓男子以服過兵役，雖曾有出入大陸記錄，但近3年未曾出路大陸地區，軍警正針對此點清查其背景及闖入動機。

檢方訊後依刑法一一二條意圖試探、收集軍事資訊，未經許可侵入軍事建築物罪嫌，以3萬元交保。