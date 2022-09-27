楊植斗秀出周玉蔻3月30日的節目邀訪簡訊，強調自己很早以前就拒上周節目，當時更反嗆節目組「換個主持人，也許聽眾會更多一些」。（圖／取自楊植斗臉書）

媒體人周玉蔻因猛打國民黨台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴往事，遭各界撻伐，更被前中姐張淑娟按鈴控告，引發藍營「拒上周玉蔻節目」潮。國民黨台北市前議員羅智強子弟兵楊植斗秀出周節目邀訪簡訊，表態自己很早前就不上周節目了，當時還狠嗆節目組「換個主持人，也許聽眾會更多一些」，並喊話「最近的對手都好爛，派發言人來跟我單挑也可以啊！」

楊植斗昨（26）日在臉書發文，秀出3月30日周玉蔻廣播節目邀訪簡訊，當時周邀楊上節目來與民進黨立委鄭運鵬討論「廢古文考試」議題。楊稱自己當時便婉謝此邀約，更反嗆該節目「換個主持人，也許聽眾會更多一些」。

楊植斗翻出這則簡訊鐵證，強調自己很久以前就不上周玉蔻的節目了，如今看來仍是正確的決定；他還秉持善良的心，力勸廣播節目換個主持人，收視也許會更好，畢竟「拒絕邪惡，你我有責」。楊也質疑，當初主張廢國文的鄭運鵬已經變成市長候選人了，還要堅持廢國文嗎？以後的桃園小學生會變文盲嗎？

不僅如此，楊植斗更加碼開嗆：「最近的對手都好爛，派發言人來跟我單挑也可以啊！劉建國跟鄭運鵬只會當縮頭烏龜。」