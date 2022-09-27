小編今（27）日精選5件不可不知的國內外財經大事。貨櫃現貨價殺紅眼，9月來亞洲區間大陸至泰國、越南線驚見1美元殺盤價！業界直指，這波亞洲近洋線的殺價大戰，主要由大陸新進或內貿線航商挑起，他們高價租船想要搶賺高運價，粗估目前亞洲近洋線市場擠入上千條船，較疫情前多出25％。但不料，8、9月開始市場大反轉，為了負擔高成本，這些大陸新進航商只好搶貨做賠本生意。

對此，市場上既有中大型航商都選擇不跟，並預言市場陷入淘汰賽，這波殺價亂象可能延續半年甚或一年，打算跟這些陸商比誰的氣長，租船成本高、不具經濟規模的船舶將率先淘汰。

【1】泰、越貨櫃航運 爆1美元殺盤價

航商透露，泰國、越南在亞洲區間市場貨量最多，各路船公司投入運力也多，但隨著通膨壓抑需求，粗估目前貨量大減3成，帶動運價下殺最凶，本周現貨市場驚見1～10美元超低運價。

【2】349檔跌破淨值 航運股最消沉

台股26日跌破前波低點13,928點支撐，個股紛紛倒地，據統計，上市櫃股價淨值比（股價／淨值）跌破1倍者達349檔，創今年新高紀錄，航運股最悲情，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明全數跌破淨值，台驊投控、慧洋-KY也入列。

【3】台幣重貶近32元 壽險匯兌利益大補

周一（26日）新台幣對美元貶至31.818元的五年半新低，壽險業今年外匯避險不僅成本大降，甚至有匯兌利益，扣除避險成本及提存準備金，估計8月底匯兌利益已破500億元，9月更再進一步擴大；至於外匯變動準備金則應已逾2,000億元，創史上新高。

【4】歐洲蒙陰影 美元指數飆破114

義大利將出現二戰後第一個極右翼政府、讓歐洲前景再度蒙上不確定性，加上英國政府上周推出激進減稅計畫使得投資人憂心該國經濟危機恐將雪上加霜，在歐元與英鎊雙雙重摔，支撐美元指數26日一度衝破114大關。

【5】財金學者席格爾轟Fed失策 恐釀大衰退

為了壓低通膨，美國聯準會（Fed）不顧一切激進升息引發全球市場震盪，賓州大學知名財金學者席格爾（Jeremy Siegel）痛批Fed犯下逾百年歷史以來最大的政策錯誤，恐釀成經濟大衰退。