「台灣濱崎步」王彩樺出道30多年，今年(2022)已步入53歲，保養得宜的外型，堪稱演藝圈的最佳美魔女代表，而王彩樺和老公黃品文2002年結婚育有2女，兩千金皆遺傳到她的良好基因。王彩樺日前就曝光19歲長女黃于庭的美照，清甜外貌以及中空露出的A4腰，令被電暈的7萬粉絲喊出：「岳母好」。

王彩樺昨(26日)在臉書分享大女兒黃于庭的3連拍美照，照片中她穿白色公主袖上衣配上淺色牛仔褲，中空露出超細纖腰，而染成杏色的長髮戴上白色的髮箍，額前的空氣瀏海令她更顯嬌俏、可愛，更吸睛的是，精緻五官化上淡妝後，更被不少人指出神似周子瑜、曾之喬等大咖女明星，令所有人的目光都移不開。

王彩樺大女兒被網友點出外貌神似周子瑜等女星。(圖/王彩樺 FB)

有7萬粉絲不禁留言誇讚女兒遺傳到媽媽的美貌，留言表示：「果然媽媽美美，女兒也會美美」、「可以直接出道咯」、「台灣濱崎步真的不是叫假的」、「好像童話裡的公主～好美哦」、「女兒長這樣，父母誰睡得著」，還有不少粉絲乾脆喊出「岳母」二字，「岳母您好」、「快爆走了」、「國民岳母不是浪得虛名的！！！」

王彩樺的大女兒熱愛鏡頭，小女兒則較為害羞。(圖/王彩樺 FB)

其實，王彩樺3天前在臉書宣布長女考上駕照、小女兒拿到獎學金時，曾分享聚餐慶祝的母女開心合照，連同小女兒也一起曝光卻以手遮臉，只有大女兒黃于庭現身鏡頭的表現自然、有自信。而實際上，王彩樺這位長女似乎對演藝圈有興趣，在她18歲時便跟著媽媽登上綜藝節目，未來的星途無可限量。