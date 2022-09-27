知名主持人謝哲青日前出席活動時，坦言自己因罹患「心肌炎」暴瘦10公斤，前陣子還為此淡出螢光幕，經努力調養身體後，現在已逐漸康復。對此，有醫師就指出，過去曾遇過年輕病患罹患「猛爆性心肌炎」，送醫搶救不治，提醒民眾要小心該疾病嚴重性。

謝哲青近日出席活動時表示，「我4月到5月底的時候，根本沒辦法睡覺，那時候母喪接近1年，我以為是心情不好所以胸悶，結果檢查才發現是心臟的問題。」因此暴瘦10公斤，前陣子還為此淡出螢光幕調養身體，慶幸的是，如今身體已逐漸康復，體重也回升2公斤。

對此，根據《TVBS新聞網》報導，台北榮民總醫院心臟內科醫師胡瑜峰表示，心肌炎會出現像是小感冒、胸悶胸痛、呼吸道等症狀，嚴重的話則是走路喘、心悸，連坐著都會喘，甚至還會出現水腫、心律不整、心臟衰竭等情況。

胡瑜峰醫師指出，引發心肌炎的最常見主因是「病毒」，經由病毒引起的免疫反應攻擊心肌，造成心肌發炎，「莫德納在30歲前引起心肌炎的比例較高，也是免疫反應引起。」若想要預防心肌炎，可以透過提升免疫力、戴口罩預防病毒感染等方式因應。

事實上，猛爆性心肌炎死亡率相當高，胡瑜峰醫師透露過去曾遇過一名年僅20多歲的病患，因呼吸喘、身體不適被送往急診，檢查後發現心肌酵素過高，後續更出現心臟肌肉受影響，短短兩天後就不幸過世。