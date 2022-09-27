櫃檯買賣中心表示，9月26日到9月30日將有微矽電子(8162)、漢田生技(1294)及星宇航空(2646)上興櫃掛牌。

由兆豐、富邦綜合、華南永昌、宏遠證券推薦的微矽電子於9月26日上興櫃掛牌；微矽電子成立於76年8月，主要業務為半導體晶圓測試服務、成品測試服務、封裝服務、晶圓薄化服務及晶圓切割服務，董事長兼總經理為張秉堂，目前股本為6.46億元，111年上半年合併營收為6.87億元，稅後盈餘為1.23億元，每股盈餘為2.03元。

由中國信託證券、第一金證券、群益金鼎證券推薦的漢田生技將於9月30日上興櫃掛牌；漢田生技成立於民國96年10月22日，目前實收資本額1.66億元，董事長為李雨霖，總經理為陳岳甫，主要產品為生技食品、保健食品及漢方保養品之製造買賣及代理業務；110年營業收入2.4億元，稅後盈餘3255萬元，每股盈餘2.89元。

由第一金證券、元大證券、國票綜合證券推薦的星宇航空將於9月30日上興櫃掛牌；星宇航空設立於民國107年5月2日，目前實收資本額181.17億元，創辦人兼董事長為張國煒，執行長(總經理)為翟健華，主要業務為航空客、貨運；110年度客運占比41.97%、貨運占比49.74%及其他8.29%，111年上半年營業收入6.32億元，稅後淨損26.63億元，每股淨損2.03元。

在戰略新板方面，由福邦證券、國票綜合證券、富邦證券及大展證券推薦的聯友金屬(7610)將於9月30日掛牌；聯友金屬科技成立於107年5月，主要產品為碳酸鈷及鎢酸鈉，董事長為顏文良，總經理為吳永中，目前股本為2.07億元，110年合併營收為4億元，稅前盈餘為7838萬元，每股盈餘為4.89元。