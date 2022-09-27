華泰飯店集團宣布，旗下精品飯店「賦樂旅居」（HOTEL PROVERBS Taipei）已於12日結束防疫旅館階段性任務，於24日正式回歸一般旅館，首階段先開放客房服務、並祭出住房專案優惠，第二階段則預計11月後開放館內餐飲及酒吧設施，服務所有國內外消費者。

座落於台北東區頂好商圈的賦樂旅居2015年9月開幕，為華泰飯店集團第5間飯店，與知名室內設計師陳瑞憲三度合作，以後現代主義精緻工業風操刀設計，目前為高級飯店系列聯盟Design Hotels及萬豪酒店集團合作夥伴。

賦樂旅居設有5種房型共42間客房，坪數落於9.7～14.6坪。面對新冠肺炎疫情實施邊境管制，賦樂旅居去年11月22日暫停客房、餐廳及酒吧訂位，並於12月15日加入防疫旅館之列，以優質細膩的服務廣受檢疫住客好評。

隨著國境逐漸解封，賦樂旅居已於12日結束防疫旅館階段性任務，並於24日起正式回歸一般旅館營運，首階段先開放客房服務，並推出每晚3988元起、假日不加價的限量「日常真好住房專案」，可享Marriott Bonvoy萬豪旅享家會員房晚點數累積。

至於賦樂旅居的館內餐廳及酒吧設施，則預計在第二階段的11月後重新迎賓。其中，因應集團營運策略調整，1樓的原TK SEAFOOD & STEAK餐廳現址將調整為「驢子餐廳」賦樂旅居店，目前內部正積極準備中，屆時將以美味料理及歡樂用餐氣氛擄獲東區饕客的心。