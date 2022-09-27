連鎖餐飲集團漢來美食(1268)看好下半年餐飲內需爆發，為擴大集團營運動能，插旗高雄遠東SOGO百貨B1餐廳樓層，全新中菜品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」已於23日試營運、預計30日正式開幕，搶攻18～35歲年輕小資族群，目標年營收達2160萬元。

漢來美食全新品牌「溜溜 酸菜魚專賣店」為旗下第18個品牌、第45家餐廳，為集團首個創意川菜料理品牌，首店占地70坪、設有66個客席，專攻酸香鮮美、麻辣爽口的酸菜魚（豬、牛）料理，為集團首間主打川味酸菜魚料理的專賣店。

漢來美食表示，「溜溜 酸菜魚專賣店」品牌的催生來自現有「上菜片皮鴨專賣店」的成功展店經驗，將產品聚焦在單一品項，不但主題明確，更可加快出餐速度、提升翻桌率，發揮最高經營效益，可望成為集團另一小金雞。

漢來美食指出，流行於90年代初的「酸菜魚」為川菜經典名菜，集團中餐體系中便有名人坊的酸湯花膠、漢來軒的酸菜烤魚、上菜的麻辣酸菜魚等酸菜燴煮料理，經觀察為點菜率極高、亦是各年齡層廣為接受的菜品，是禁得起長期市場考驗的產品。

因此，漢來美食在研究發展新品牌時，中餐品牌長羅嶸決定將酸菜魚定位為下階段展店重點。同時，台灣人以愛吃鍋物聞名，口味以麻辣、酸辣等重口味最受年輕人青睞，酸菜魚正好為集結上述特色的料理，對此趁勢推出新品牌，搶攻喜歡酸辣麻重口味的年輕人市場。

「溜溜 酸菜魚專賣店」首店選址插旗高雄遠東SOGO百貨，除看好此地位處南高雄熱鬧的三多商圈、且具鄰近捷運站等優勢，且集團與遠東SOGO百貨多年來合作關係良好，SOGO高雄店今年推動大型轉型計畫，集團隊可望帶動的消費人潮與商機也相當期待。

「溜溜 酸菜魚專賣店」已於23日試營運、預計30日正式開幕，鎖定18～35歲年輕人及小資客群為目標客群，平均客單價約400元，年營收目標達2160萬元。為歡慶開幕，30日當天將祭出午、晚餐全商品半價優惠，均限量50組。