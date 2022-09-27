今（27）日下午5:30將正式發表第59屆金馬獎入圍名單，本屆金馬獎眾星雲集，帶來許多非常優秀的作品。自受到毒品事件沉寂一段時間的柯震東，去年才剛以《金錢男孩》榮獲上屆金馬獎最佳男主角提名，今年又以浪漫愛情電影《初戀慢半拍》通過初選，讓人期待柯震東能否以此部作品再次挑戰影帝寶座。此外，柯震東首次跨足擔任導演的首部電影《黑的教育》也通過初選，有相當大的機會一同入圍最佳男主角及最佳新導演。

首度跨足大螢幕的歌手周興哲，帶來電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，改編自社群平台上流傳許久的真實愛情故事，上映首日即以600萬榮登當日票房冠軍，如此佳績，讓外界認為該片有望斬獲最佳新人、最佳原創電影歌曲等獎項。

周興哲在《我吃了那男孩一整年的早餐》飾演男主陶宥全。（圖／華映提供）

許久未見的張孝全，過去曾以電影《盛夏光年》、《女朋友。男朋友》獲金馬獎提名，可惜皆未獲得影帝頭銜。今年則帶來《罪後真相》、《童話・世界》等作品想要一雪前恥。《童話・世界》中，張孝全飾演一名熱血律師，故事圍繞在一場震驚社會的補教名師性侵案，片中探討這個社會上許多仍被忽略的黑暗面。除了最佳男主角外，也有呼聲摘下最佳劇情片的桂冠。

張孝全在（右）在《童話・世界》中飾演一名熱血律師。（圖／北影提供）

導演柯孟融以本土邪教為題材的恐怖驚悚片《咒》，全台票房總計超過1.6億，更是僅次與《返校》成為台灣恐怖片票房亞軍。該片採用大量印度教、佛教密宗、道教元素，以紀錄片的手法，營造出打破第四面牆的感覺。該片過去曾在台北電影節拿下最佳男配角以及最佳美術設計。此次能否在金馬獎中再有收穫，令人矚目。