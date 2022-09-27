疫情即將進入第三年，行政院長蘇貞昌日前表示若沒有特殊狀況，將在10月中旬重開國門，恢復正常生活。國民黨立委鄭麗文指出，歷經口罩之亂、疫苗之亂、快篩之亂、火化之亂等，台灣從防疫模範生跌落神壇，而防億特別預算明明高達8400億元，但民眾卻需要排隊搶口罩、疫苗及快篩，怒批「難道百姓沒有資格了解這些錢花到哪裡了嗎？」

鄭麗文昨（26）日在臉書表示，特別預算本是為了方便政府因應緊急重大情事使用，可以不受「舉債上限15 ％」的限制，而本次的防疫特別預算中，除了300億元是前年度剩餘之外，其餘近8100億元全是借貸，等同是債留子孫，平均讓每個人負債4萬5千元，不過對於蔡政府而言，卻像是任期過後就完全不關他的事一樣。

「難道百姓沒有資格了解這些錢花到哪裡了嗎？」鄭麗文指出，人民繳納稅錢給政府防疫，預算書中卻完全看不見，沒有任何細項或名目，執行報告中也只有粗略的大項目，且明明應該是防疫優先，但口罩、疫苗、快篩通通讓人民排隊搶，這些錢為何沒有花在刀口上？

鄭麗文強調，相關部會歲出細則高達幾十億的採購資料全都沒寫，立委調閱資料，衛福部還塗黑、把資料封存，「真的當大家都很健忘嗎？封存30年就能當作一切都沒發生過？好幾億的預算欸！不是幾百塊！」