籃網27日召開季前媒體日，當家球星杜蘭特也首度公開談論自己為何提出交易申請，「我們上季球隊不確定性太多了，當去年夏天我跟籃網續約4年，我以為自己能跟哈登、厄文作為隊友一起打下去，你們很顯然都看到我們上季發生了什麼事。」

「傷病不斷，太多的不確定性，這讓我對未來4年的職業生涯產生懷疑，我的年紀越來越大，我想待在一支穩定球隊，且努力建立冠軍文化，」杜蘭特說，「所以我開始有了一些思考，我跟蔡崇信老闆表達了我的想法，最後我們達成一致繼續向前看。」

杜蘭特表示，最終沒有離隊並未讓他感到失望，他在做他喜歡的事情，現在籃網有支很棒的團隊，無論今年夏天發生過什麼，都不會影響他現在所做的事，「我知道自己很強，所以球隊不會隨便把我送走，我很清楚知道自己是誰。」

「接下來在這裡的3年，我無需跟籃網球迷證明什麼，我現在承諾跟這支球隊一起前進，假如你對此產生懷疑，那是你的事，」杜蘭特說，「當我缺席比賽，球隊應該拿出更好表現，球隊的成功與失敗跟全隊每個人都有關，每個人都要負起責任！」