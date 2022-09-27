林姓婦人經接受腰椎第一、二、三、四、五節後融合內固定手術，下肢痠麻痛及消化系統症狀明顯改善，腰背也挺直了。（林新醫院提供／馮惠宜台中傳真）

腰椎間盤萎縮拖4年 50歲婦脊柱S型扭轉慘成「秘雕」

台中50歲林小姐，4年前因工作外傷造成腰椎4、5節單側椎間盤萎縮，病情延宕惡化，4年下來腰椎4、5節向左傾斜側變，1、2節代償性向向右傾斜，整個脊椎呈現S型扭轉，不但外觀呈不自然的扭曲，走路姿態也相當奇怪，也因消化道受擠壓，整個人從59kg爆瘦至42kg，幸經人介紹到台中林新醫院就醫接受脊椎融合內固定手術治療，告別秘雕身型，更揮別下肢疼痛。

林小姐4年前工作搬重物時，聽到脊椎發出「喀喀」聲，當時無明顯不適症狀不以為意，之後脊柱開始側彎，消化差、胃口不好，體重由59kg降至42kg，近兩年開始下肢疼痛、行動困難。

期間尋求醫學中心及區域醫院骨科治療都建議手術治療，因高額自費耗材，但採民俗療法卻仍是背部到下肢痠麻疼痛，坐臥或站走都有困難。今年8月一次搭乘計程車經熱心司機介紹到林新醫院找神經外科主科主任邵國寧求治治。

經安排電腦斷層及核磁共振，發現林女腰椎4、5節側彎夾角53.3度，經邵國寧細心解釋，並告知為健保給付手術，林女終於同意接受手術治療，術後下肢痠麻痛及消化系統症狀明顯改善，第3天即可下床站立練習，並告助行器協助行走。

邵國寧表示，患者為退化性脊柱側彎，其機轉是單側椎間盤萎縮，以致脊柱往該側傾斜，經長久漸進發展，身體啟動代償機制，上節椎間盤另側萎縮以矯正傾斜，終致形成S狀脊柱合併脊柱扭曲。不但脊柱不對稱扭曲，病人可能腰酸背痛，甚至無法行走，若伴隨神經壓迫，更是舉步難行。

對於這類患者矯正關鍵在於原發與次發節椎間盤置換，以維持椎體間距並以骨釘矯正側彎及扭曲。邵國寧也呼籲，久坐久站、負重工作者，如出現背部酸痛症狀不要輕忽，照Ｘ光就可早期發現、早期治療。