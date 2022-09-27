去年5月疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布提升全國疫情警戒至三級，同時出入公共場所須全面實施實聯制，以便疫調進行；當時一名田姓男子前往桃園某間超商消費，不願配合留下個人資料，還出言怒罵店長「肖查某」，遭到對方控告。桃園地院審結，依犯公然侮辱罪，處田男罰金6千元。可上訴。

去年5月指揮中心為因應疫情嚴峻，宣布防疫新措施，出入公共場合需進行實聯制。（中時資料照／張鎧乙攝）

判決書指出，田姓男子去年5月31日晚間前往桃園一處便利超商消費，超商店員因應政府政策，要求田男配合實聯制登記，但田男不從，還以台語辱罵店長「肖查某（台語，意指瘋婆子）」，該店長不滿名譽被貶損，憤而報警控告田男侮辱罪。

田男接受偵訊時，坦承曾說出「肖查某」三字，但否認自己涉犯公然侮辱罪，辯稱當時店長不願賣他東西，他感到心情不舒服，才自言自語，他所說的「肖查某」並沒有指定對象，僅是為了宣洩心情。

桃園地院法官勘驗店長證詞，店長說，當時她請田男登記實聯制，田男回應她「妳很煩」、「妳去報警啊」、「警察都死了」，她因對方不配合而不願結帳，田男則心生不滿，在步出超商之際辱罵她是瘋婆子等。

法官認定，田男只因為實聯制登記事項與店長產生口角，便以言詞羞辱對方，實在不可取，考量田男始終否認犯行，犯後態度不佳等情狀，依犯公然侮辱罪，處其罰金6千元，得易服勞役6日。可上訴。