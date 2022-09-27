植物性蛋白越來越受關注，醫師建議，因植物性蛋白較不易刺激血糖，讓人不容易飢餓，所以有助於減重者作為蛋白質來源，且用植物性蛋白來取代部份的動物性蛋白，能降低10%的死亡率，他推薦9種植物性蛋白，其中南瓜籽每100克含有33克蛋白質，含量遠高於其他植物性蛋白，也令人驚艷。

減重醫師蕭捷健在臉書上表示， 植物性蛋白好處多，不僅是素食主義者需要注意的，減重者更應該了解並加以運用，他以美國醫學會雜誌 （JAMA）在2020年發表了一篇花了16年、追蹤41萬人所做出來的世代研究為例說明，以20%的植物性蛋白取代動物蛋白，就可以降低10%的總死亡率和心血管疾病致死率。

他並表示，相對於乳清蛋白，植物性蛋白更不易刺激血糖；若民眾沒有運動習慣下，想單從飲食習慣改變著手的朋友，更適合將植物性蛋白作為日常生活蛋白質補給來源。他列舉9種富含蛋白質的植物與每百公克所含的蛋白質：菠菜 3克、蘑菇3克、綠花椰菜4克蛋、豌豆4克、毛豆8.5克、豆腐17克、花生 20.5克、黑豆28克、南瓜籽33克。