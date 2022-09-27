前中姐張淑娟26日到北檢控告周玉蔻。（資料照／季志翔攝）

媒體人周玉蔻因猛打國民黨台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴往事，遭各界撻伐，更被前中姐張淑娟按鈴控告，張在鏡頭前痛哭失聲的模樣，讓國民黨台北市前議員羅智強相當不忍，直呼「拒絕無良媒體，人人有責」。此說法獲得破2萬名網友按讚，紛紛表達對張遭遇的心疼與憤怒。

羅智強昨（26）日深夜在臉書發文，po出張淑娟於地檢署前痛哭的照片，喊話「張淑娟加油！王鴻薇加油！」羅表示，最近台灣的選舉新聞充斥著八卦和髒水，歸根究柢，還是媒體不彰，沒有發揮應有的監督效果，反而淪為政府打手，放任所謂的「媒體人」造謠，傷害無辜的民眾。

羅智強指出，大多數的人不像無良名嘴那樣手握麥克風，但張淑娟不向邪惡妥協，即便承受媒體壓力，仍然堅強站出來，呼籲被霸凌者要好好照顧自己、勇敢對抗，情操令人動容。羅智強也盛讚同黨北市議員王鴻薇「路見不平拔刀相助」，不僅代張淑娟發聲明，也在大家的見證下，狠狠地教訓了毫無悔悟的媒體人，實在大快人心，「張淑娟丶王鴻薇，太讚了！拒絕無良媒體，人人有責，加油！」

此文獲得超過2.2萬個讚、逾800則留言與近200次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「看到張淑娟哭了，我也哭了，真的非常不忍」、「看到張淑娟痛哭的畫面，我整個拳頭硬了」、「拳頭硬了+1！為什麼要波及一個無辜的退隱女藝人」、「一定是受到莫大委屈才會哭成這樣」、「張女士背後承受的壓力可想而知」、「謝謝王鴻薇議員挺身而出，這社會就是缺乏見義勇為之人」。