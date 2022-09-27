一名李姓男子和女友交往期間，雙方在發生性行為時，曾經一興起，拍了4段性愛影片，未料兩人分手後，李男心生不滿，將影片分別命名為「別人的女人偶爾騎一騎」，上傳到成人色情網站供會員瀏覽，女友事後透過友人告知成了AV女主角，當逞情緒崩潰怒告李男，法院審理後，考量李男坦承犯罪又與女友和解，判刑2月，得易科罰金。

根據判決書，李姓男子與女友小美為交往已久，交往期間2人曾在床戰時，一時興起拍攝4支性愛影片，但2人分手後，李男竟將2人先前拍攝、能清楚辨識小美面貌之性愛影片，分別從去年5月、6月分別以「別人的女人偶爾騎一騎」、「女人偶爾借來騎一騎2」、「別人的女人借來騎3」、「別人的女人愛吃我的Ｘ」等標題，分次上傳到成人色情網站。

小美事後透過友人告知，她成了色情網站上AV女主角，自己上網查看後驚覺，竟然「臉部清晰可見」，當下立刻崩潰，這時才知道與前男友將兩人恩愛時拍得的畫面流到成人網站，氣得對李男提告公然侮辱及妨害風化。

李男到案後，坦承散布猥褻影片之事實，但是卻辯稱：「我是為了加入會員才上傳影片，沒有要給別人看的意思，影片的標題也沒有什麼意思，只是想名字搞個噱頭而已。」

法官審理後，認定李男已自白犯罪，且在審理期間與小美達成調解，依以網際網路上傳影像之方式供人觀覽猥褻影像罪，處有期徒刑2月，得易科罰金。並要求李男上傳影片刪除下架。