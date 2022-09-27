中華電(2412)攜手高雄市政府、AWS合作於亞灣新創園引進全台第一座商用Outposts，將規劃以亞洲新灣區既有5G專網等基礎環境導入為期一年的AWS Outposts計畫，為企業打造具資安防護、地端低延遲之公雲服務，助力南部企業發展數位創新及發展5G各領域應用產品。

中華電於高雄亞灣區協力導入全台首座AWS Outposts，係由Amazon Web Services(AWS)設計的全受管並可配置的運算儲存機架，提供低延遲、高頻寬、高安全及資料在地處理等創新應用解決方案，為企業提供具資安防護、地端低延遲之公雲服務，共同拓展南部AWS商機。目前已有超過50間新創公司進駐，包括高雄指標性企業中鋼、中油、高雄五大場域（港務公司、流行音樂中心、高雄展覽館、高雄電競館、高雄軟體園區）、義大集團等。

中華電董事長謝繼茂表示，今年中華電再度榮獲AWS 2022年度「Migration Partner of the Year (Services)」獎項殊榮，在雲端解決方案、雲端遷移能力的有目共睹，持續賦能合作夥伴創新和成長，相信藉由本次於高雄亞灣區建置AWS Outposts，提供低延遲、高頻寬、高安全及資料在地處理等創新應用解決方案，可完整實現南部企業最快捷、最安全的在地需求，亦能使其瞭解中華電積極深耕雲端運算服務的公雲經營實力，未來中華電將持續專注於5G、Machine Learning、AI等前瞻技術，成為企業客戶數位轉型的最佳夥伴。

AWS香港暨台灣總經理王定愷強調，雲端運算是公部門與企業數位轉型及新創出海的戰略關鍵，AWS呼應高市府推動5G AIoT及智慧轉型政策，持續擴大在高雄投入資源。今年3月首先成立「高雄AWS雲端聯合創新中心」，今再引進AWS Outposts提供低延遲、高頻寬、高安全的資料處理解決方案，滿足企業從公有雲到混合雲的進階需求，同時將協助新創開發創新應用對接國際市場，促進高雄5G AIoT生態系發展。