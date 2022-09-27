LIVE直播／稱資策會受立院監督可調資料 蘇貞昌最新說明

立法院新會期上周（23）五開議，但國民黨因不滿蔡政府這段期間的施政進行杯葛，並要求行政院公開道歉，雙方協商後達成共識，請蘇貞昌於今日進行施政報告並備質詢，朝野攻防是否爆衝突，《中時新聞網》隨時關注，提供讀者最新資訊。

蘇貞昌原訂上周五在立法院進行施政報告並備詢，因國民黨團認為政府防疫失能，要求蘇揆必須道歉，經朝野協商後，民進黨團同意請蘇貞昌將施政報告延至今天，並對於在野黨的訴求做出回應。

面對國民黨團要求為防疫失能道歉，蘇貞昌今進行施政報告前表示，這2年多來受疫情衝擊，全世界都受到嚴重影響，幸好台灣有防疫國家隊，由第一線醫護人員全心全力、夜以繼日不眠不休，加上全國同仁同胞遵守防疫規範，做堅強的後盾，才能守住疫情，讓台灣的衝擊比較小，經濟成長最好。

蘇貞昌強調，儘管政府已盡最大的努力，壓低重症率與死亡率，仍有國人在這場百年大疫中失去生命，對此深感遺憾、難過與不捨，也對家屬至上深切的哀悼之意，在逝去生命之前，政府會謙卑以對、再加檢討、更加努力。

蘇貞昌說，在8月底開學與中秋連假之後，疫情如指揮中心推估，確診數沒有暴增反而緩降，世界各國陸續開放邊境，政府已在上周宣布9月29日實施邊境開放措施，若疫情穩定，經兩周預告後正式實施入境免居隔（0＋7），開放國境。