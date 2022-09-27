台北市選情膠著，資深媒體人周玉蔻近期狂攻擊國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞案，甚至波及無辜的人，周指稱前中國小姐張淑娟就是蔣孝嚴的緋聞對象，最後張淑娟決定按鈴申告，而周才到現場道歉，周玉蔻日前才在臉書上表態「就是愛阿中」，讓民進黨擔憂會影響台北市選情。對此，北市議員王鴻薇今接受廣播專訪表示，只能說民進黨活該。

王鴻薇指出，許多媒體會為了幫支持的陣營攻擊對手，這些攻擊、栽贓、抹黑造謠，都看太多，但都是抹黑政治人物，周玉蔻莫名其妙把路人甲拉進來，傷及無辜人士；王說，蔣孝嚴的緋聞確實是事實，但當事人並非張淑娟，而且關蔣兒子什麼事。

王鴻薇表示，像這種父母婚外情的事情，誰才是受害者？其實子女才是受害者，而這件事情蔣萬安就是受害者，周玉蔻卻不斷的傷害受害者，周說要幫王筱嬋平反，但為什麼檢舉才要來平反。

王鴻薇還說，民進黨長期養周玉蔻，她不是一般媒體人，有多少標案，拿政府多少的錢，長期拿民進黨的資源，在選舉幫助陳時中打擊蔣萬安，但就因為蔣萬安沒什麼可攻擊，只好拿他爸爸來打他。

王鴻薇指出，沒想到周玉蔻會波及到一個無辜人是張淑娟，而昨天的事情，也讓民進黨很錯愕，陳時中昨天甚至一度暫停取消活動，對民進黨來說是「活該」，拿周玉蔻當作側翼，所有選舉都這樣操作，咬得很順利，現在回頭咬到自己了吧。

廣播節目主持人平秀琳表示，昨天的事情爆發後，民進黨輔選也很擔心這件事情，可能比林智堅傷害更大；王鴻薇說，因為張淑娟的事情大家一看就懂，就是媒體去修理一個跟政治無關的第三者，張淑娟莫名其妙被捲進來，然後還硬要人家接受他的道歉，大家都看得懂。