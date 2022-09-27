大陸央視新聞用戶端27日報導，中國海油26日發布消息，中國液化天然氣接收站總接收能力已近億噸，中海油鹽城「綠能港」成功接卸首船液化天然氣，顯示著大陸規模最大的液化天然氣儲備基地，實現投產。

9月26日下午5時30分，裝載了21萬立方米液化天然氣的液化天然氣運輸船，經過16天、6000海里的航行，在中國海油鹽城「綠能港」開始接卸。該船液化天然氣由大陸首個正式投用的22萬立方米液化天然氣儲罐接卸儲存，這船氣可供650萬戶家庭1個月的生活用氣。

中國海油氣電集團副總經理楊勇表示，這次接卸，首次使用了自主研發製造的大陸最大尺寸卸料臂和自主研發的控制系統，整個過程非常順利，驗證了全套裝備的可靠性。

位於江蘇省鹽城市濱海港工業園區的中國海油鹽城「綠能港」是大陸國家天然氣產供儲銷體系建設及互聯互通重點規畫專案，一期工程建造10座大型液化天然氣儲罐，總罐容達250萬立方米，是大陸規模最大的液化天然氣儲備基地。

隨著中國天然氣消費量的快速增長，液化天然氣產業快速發展，液化天然氣接收站等基礎設施建設加速。近年來，中國加快推進沿海液化天然氣接收站建設，總接收能力近億噸。

截至2021年底，中國已建成沿海液化天然氣接收站22座，總接收能力9227萬噸，建設規模位居全球首位。

楊勇指出，除了中國海油鹽城「綠能港」外，還在積極推進寧波、珠海等地多個接收站擴容，已開工擴建11個27萬立方米儲罐，使這些接收站的儲存能力基本實現翻一番，更好地保障大陸天然氣供應。