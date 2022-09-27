苗栗縣長期深根推動資源回收相關工作，其資源回收工作推動成效已逐步展現，環保署公告2020年全國執行機關辦理資源回收業務考核結果，苗栗縣資源回收率從100年的38.38%逐年提升至110年的51.7%，榮獲評比第二組回收成效卓越獎肯定，其中PS容器、PVC容器、可攜式電腦及顯示器回收量也是該組中最高，整體回收量也較前一年多出了5,000公噸。

由於全國資源回收率已屆瓶頸階段，縣府從更多元化層面推廣落實資源回收，如推動環保杯服務試辦推動、推動減塑商圈、結合賣場推動塑膠袋循環再使用、示範推動垃圾定點定時清運、公寓大廈資源回收物流向調查、漁港碼頭示範設置回收站；在軟體設施管理面，更新鄉鎮市資源回收成果申報系統、資源回收網站更新，讓各項資訊與數據更易查詢與彙整。同時，於每月鄉鎮市資收聯繫會議中，即時解決各鄉鎮市問題及推動經驗交流，共同提升各鄉鎮市推動。

三義鄉鴨箱寶再生木作DIY活動。(圖／苗栗縣政府提供)

為使資源回收觀念更加親民融入民眾的生活環境中，辦理「資源回收形象改造宣導專車巡迴宣導」活動，至村里、社區或學校進行資源回收宣導，運用資源回收形象改造示範宣導專車，說明資源回收分類的基本概念與資源回收站的設立目的，並同時透過資源回收知識、源頭減量等教具，加強民眾對於資源回收觀念建立。

在現今傳播媒體多元化的充斥下，網路媒體已成為目前最廣為被年輕族群接受的傳播媒介，其中「微電影」、「偶動畫」在近年來更是興起拍攝風潮。110年以社會實驗或街頭實測方式，設計不同情境觀察民眾對於垃圾分類、資源回收情況，並拍攝紀錄當下情境製作成紀錄片或宣傳影片。配合資源回收車路線執行，實際訪問及拍攝記錄民眾對於垃圾分類及資源回收情形。直擊苗栗縣觀光景點拍攝，以亂丟垃圾不分類為主題情境進行拍攝，觀察社會現象，並訪問在地民眾、商家及觀光客垃圾分類、資源回收觀念。以類部落客拍攝手法呈現，藉以紀錄成宣傳影片。

後龍水尾廢容器宣導。(圖／苗栗縣政府提供)

另外整合各項媒體資源創立『ㄈㄞˋㄊㄨㄥˇㄈㄞˋㄊㄧㄝˇ電視節目』，讓『環保「資」識大觀「源」』臉書粉絲專業搖身一變為『ㄈㄞˋㄊㄨㄥˇㄈㄞˋㄊㄧㄝˇ電視節目』粉絲專頁，目前粉絲數達8,062人，讓民眾可隨時掌握資源回收節目最新訊息，電視節目粉絲專業以不定期更新的方式進行露出推廣，創造全國唯一資源回收電視節目粉絲專業，提升電視節目粉絲專業播放種類，除此之外也搭配資源計畫宣導活動快訊、辦理資訊、成果與各式宣導，提升電視節目粉絲專業人氣，針對粉絲專業內容、訊息不定期新增或更新資源回收相關資訊，例如：活動預告、活動快訊、環保新聞、活動辦理成果、活動直播、電視節目相關宣導、抽獎活動及粉絲分享及貼文，資訊豐富且多樣整體規劃。

世界環境日，栗行資源回收，期盼透過與民眾的配合、執行機關之稽查及宣導活動的辦理，有效的減少廢棄物的產生，並善用資源及有效的管理廢棄物，建立一個永續發展的社會。苗栗縣政府廣告