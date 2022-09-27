黑金商機大，富邦媒(8454)與超商雙雄統一超(2912)、全家便利商店(5903)祭出好康搶進，富邦媒旗下momo購物網即日起至10月2日推出momo《國際咖啡節》，祭出六大好康回饋，7-ELEVEN推出「國際咖啡日」主題活動，以CITY PRIMA「藝伎咖啡」全新上市打頭陣，全家即日起至10月4日推出「全家」Let's Cafe推出環保好咖組與咖啡集章趣雙重優惠活動，搶攻全台每年高達800億元「黑金」商機。

根據調查，台灣一年約喝掉28.5億杯咖啡，市場年產值約800億元，顯示喝咖啡已成為民眾生活日常，看好黑金商機，超商及電商近幾年也積極擴大產品品項，其中富邦媒旗下momo網站上已集結超過250個咖啡品牌，帶給消費者近4000個商品選擇，也推升momo咖啡銷售連年增長，2022年至今業績年增逾三成。

隨著10月1日「國際咖啡日」即將到來，富邦媒、統一超及全家也推出活動搶市，其中momo購物網即日起至10月2日推出momo《國際咖啡節》，祭出六大好康回饋，並看準咖啡控每日一杯咖啡的需求，提供週期購「咖啡訂閱」服務，橫跨濾掛咖啡、膠囊咖啡、咖啡豆、瓶裝咖啡都能透過服務自動補貨。

7-ELEVEN深耕CITY系列品牌近20年，為在地最大的咖啡連鎖通路品牌，7-ELEVEN自9月21日起推出「國際咖啡日」主題活動，以CITY PRIMA「藝伎咖啡」全新上市打頭陣，統一超表示，CITY PRIMA積極強化精品咖啡商品結構，首度推出「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡」，藝伎咖啡曾被《Forbes》評為「世界十大昂貴咖啡」之一，因藝伎咖啡源於衣索比亞的藝伎山，研發團隊歷經近一年的尋豆與杯測，即日起至10月18日限定販售；統一超亦分別對應廣大咖啡迷「居家」、「外出」的咖啡療癒需求，結合沖泡飲品、甜點、全店集點、線上APP推出線上與線下的優惠活動，持續架構生活型服務平台，滿足咖啡迷的多元需求。

根據「全家」觀察咖啡消費趨勢，發現消費者選擇大容量咖啡的比例顯著成長，許多消費者購買咖啡習慣從中杯提升至大杯或特大杯，看準大容量咖啡的商機，Let's Cafe自今年3月起推出大杯單品咖啡，亦帶動業績持續穩定成長；全家便利商店也推出大杯單品限定Let's Cafe「環保好咖組」與全家會員APP咖啡集章趣雙重優惠活動，搶攻商機亦攜手咖啡消費者共同響應永續環保。