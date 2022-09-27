籃網今年夏天歷經了杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）為風暴中心的轉隊鬧劇與逼宮事件，對此厄文在媒體日只能說：「這很尷尬，非常尷尬。」表面上籃網沒有任何改變，杜蘭特、厄文鬧了半天最後還是留在陣中，但他們和總管馬克斯（Sean Marks）、總教練納許（Steve Nash）之間已是同床異夢。

厄文提到上個球季開打前，球團表明願意給他頂薪續約，後來他不願接種疫苗，導致主場無法出賽才搞成現在這樣。目前厄文在籃網只有最後一季球員選項3650萬美元，讓他在球隊的未來蒙上陰影。厄文解釋他沒有投入自由市場的原因是他拒打疫苗的行為被汙名化了，讓其他球隊敬而遠之。

「為了不打疫苗，我放棄4年1億多美元。」厄文承認自己不打疫苗而付出了巨大代價，他原先有機會拿到4年1.87億美元續約。籃網今夏與厄文討論過續約兩年，並設下出場次數的激勵獎金，最後沒有談成。季外也有幾支球隊來接觸，但厄文坦言選擇並不多。

厄文又說：「我不喜歡外界把我沒打疫苗的行為說成生涯汙點，說我不想打球或是我甘願放棄一切來為弱勢者發聲。」厄文的本意不只是為某些人發聲，他強調自己是為了更大的意義。厄文先前推文提到「強制施打疫苗是史上最嚴重的侵犯人權行為之一。」