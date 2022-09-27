麗寶樂園傳聚眾鬥毆「男遭控涉偷拍」 警方：函請社會局調查

后里區麗寶樂園天晴廣場於24日下午警方獲報，發生4個人打1個人的鬥毆情事。經月眉派出所到場了解，起因是1名55歲的范姓男子，手持手機被指控涉嫌偷拍陳姓女子，4名少年上前追問，民眾誤解打架。警方指出，經檢視范男手機影像未涉及妨害秘密，因被害人陳女提起性騷擾防治法申訴；警方依規定製作筆錄，全案依性騷擾防制法函請社會局調查。

警方指出，24日下午4時45分許，接獲110通報，於后里區麗寶樂園天晴廣場，發生張姓、李姓、石姓等4個人打1人鬥毆事件；警方趕赴現場了解，現場並無打架，亦無聚眾鬥毆情事。

警方表示，經現場了解張男等4人，在麗寶樂園馬拉灣(水上園區)置物櫃，發現55歲的范姓男子，手持手機疑似涉嫌偷拍；4人經詢問范男為何偷拍？范男不予理會轉往他處，該4名少年上前追問，民眾誤解打架。

警方現場帶回被指控涉嫌偷拍的范男及被害陳女，以釐清范男手機所拍攝內容。經警方檢視范男手機影像，並未涉及妨害秘密。警方強調，因被害人陳女提起性騷擾防治法申訴，警方依規定製作相關筆錄，函請社會局調查。