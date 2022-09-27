周一美股主要指數再度收黑。標普500指數創下2022年收盤新低，道瓊工業指數遭打入熊市，投資人擔心聯準會應對通膨的激進舉措可能導致美國經濟急劇下滑，並對利率飆升和全球貨幣陷入動盪感到不安。美國公債殖利率大漲，亦為美股帶來壓力。

早在6月就確認陷入熊市的標普500指數跌破6月中旬的收盤低點 （3,666.77點），盤中一度跌至3,644.76點，距離2022年盤中低點 （3,636.87點）僅一步之遙。今年以來，標普500指數已下跌約23%。

自聯準會上周三暗示高利率可能持續到2023年以來，標普500指數已經將夏季反彈僅剩的最後漲幅全數吐出。

道瓊指數尾盤加速下挫，與今年1月4日創下的收盤高點相比，已經下跌約20.4%，亦即陷入熊市。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）上漲7.82%，收在32.26點，仍徘徊在3個月高點附近。

聯準會強力升息，加上英國上周宣布的大規模減稅政策引發對該國財政體質的擔憂，導致美元飆升。歐元兌美元跌至2002年以來最低價。英鎊兌美元創下歷史新低。美元持續飆升可能損害美國跨國企業獲利，也將對全球貿易造成嚴重破壞，因為大部分國際貿易都以美元交易。

★主要指數

道瓊指數跌329.60點或1.11%，收29,260.81點。

標普500指數下跌38.19點或1.03%，收3,655.04點。

那斯達克指數跌65.00點或0.60%，收10,802.92點。

費城半導體指數跌35.43點或1.47%，收2,373.47點。

★消息

周一英鎊於亞洲交易時段一度貶至1.035美元，創下歷史新低，在隔夜市場跌4%，報1.0382美元。由於英國央行出聲警告將「非常密切」關注金融市場，以及市場臆測英國央行可能不得不更激進地升息以抑制通膨，帶動英鎊脫離谷底。

隔夜美元指數一度急漲1.18%、觸及114.53，再度刷新20年高點，尾盤拉回到113附近。

周一美國公債殖利率大漲，10年期債息一度勁揚20.9個基點，漲破3.9%大關，最高觸及3.906%，創下2010年以來新高。對聯準會政策尤其敏感的美國2年期債息一度上漲13.7個基點，漲破4.3%大關，報4.351%，創下2007年以來新高。

紐約期油收跌2.03美元或2.58%，為每桶76.71美元，創下1月6日來新低。倫敦布蘭特期油收跌2.09美元或2.43%，報每桶84.06美元，創下1月14日來新低。全球經濟衰退的憂慮升高，加上全球股市大跌與美元大漲，周一原油價格盤中由升轉跌，終場創下近9個月來最低價。

美國各交易所成交量總計為119億股，過去20日全日成交均量為112億股。(2-1)