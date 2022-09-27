★分析

摩根士丹利出具報告指出，美元指數每上揚1%，美企獲利便可能縮水0.5%，預期強勢美元將導致第四季標普500指數成分股企業獲利下滑10%。大摩預期在今年晚些時候或明年初，標普指數將回落到3000～3400點，以中位數來估算，較上周五收盤仍有13%的下跌空間。該報告亦警告，近來美元漲勢給股票等風險資產帶來「無法維持的局面」，過去當美元如此強勢時，往往導致某種程度的金融或經濟危機。大摩首席美國股票策略師Michael Wilson表示，雖然難以預測此類事件，但條件已經具備。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，投資人認輸了。這是有關於聯邦基金利率高水位線的不確定性，會是4.6%，還是5%？會在2023 年某個時候到頂嗎？

花旗Scott Chronert出具報告指出，他預期第三季企業獲利仍將展現韌性，「本周我們將關注3650點關卡，無論標普500指數能否守住，我們的基本看法是，在第三季財報季期間，企業獲利仍將維持韌性」。該報告亦指出，基於目前低迷不振的市場情緒，Chronert預期大盤指數將在第四季反彈，並達到該公司預期的年底目標4200點，他並建議投資人買進最近從「減碼」調升至「加碼」的科技股，以及醫療保健股和原材料股。

★類股

標普500指數11大類股僅必需消費類股勉強收紅，終場微升0.01%。房地產類股跌2.63%，跌幅最大；其次為能源股跌2.57%，公用事業股跌2.43%。

由中概股組成的那斯達克金龍中國指數逆勢上揚2.09%，收在6,460.48點。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果漲0.23%，微軟跌0.20%，亞馬遜漲1.20%，Alphabet跌0.58%，特斯拉漲0.25%，Meta跌2.88%，網飛跌1.03%。

道瓊指數成分股方面，沃爾瑪漲0.95%，表現最佳，其之為蘋果漲0.23%。旅行家集團（Travelers）跌3.14%，表現最疲弱，其次為波音跌2.99%。

主要晶片股全跌，德州儀器跌0.51%，恩智浦跌0.65%，高通跌1.20%，應用材料跌1.60%，英特爾跌2.00%，輝達跌2.30%，美光跌2.44%，超微跌2.44%。

★焦點股

亞馬遜上漲1.20%，收在115.15美元。亞馬遜宣布預定台灣時間10月11日下午3點起，在美、加等15國舉辦為期48小時、名為「Prime早鳥優惠」（Prime Early Access Sale）特賣活動。

金沙集團、永利度假村均飆漲近12%，澳門最快將於11月重新開放中國旅遊團入境，博奕股上演慶祝行情。

理想汽車漲5.56%，小鵬汽車漲4.81%，北京當局宣布延長電動車稅負抵減政策。

AMC娛樂重挫14.5%，消息指出該連鎖電影院巨頭可能出售多達4.25億股特別股APE。APE大跌5.87%，但盤後大漲6.53%。

叫車平台Lyft遭瑞銀將股票評級「買進」調降至「中性」，股價下跌約3.4%。

★台股ADR

台積電ADR跌1.16%，收73.01美元，換算台股價格為464.61元。

聯電ADR跌2.37%，收5.77美元，換算台股價格為36.72元。

日月光ADR跌2.65%，收5.15美元，換算台股價格為81.93元。

中華電信ADR漲0.94%，收36.39美元，換算台股價格為115.79元。(2-2)